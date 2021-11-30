染新冠肺炎也會心肌炎　李秉穎：青少年打疫苗「利大於弊」

記者蔡玟君／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布青少年接種BNT後發生心肌炎、心包膜炎副作用統計，累計通報23起，以男性居多，讓許多家長擔心，青少年染疫重症相對低，但疫苗有心肌炎風險，掀起讓青少年打第二劑的疑慮。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，感染新冠肺炎也有心肌炎風險，因此讓青少年接種疫苗是利大於弊。

▲衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎。（圖／指揮中心提供）

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李秉穎表示，很多國家一開始也有相同疑慮，但經過評估後大部分還是利大於弊。他進一步解釋，若感染新冠肺炎也會罹患心肌炎，甚至高於打疫苗的發生率，而且還會引起其他併發症，重症者甚至會死亡。

李秉穎也表示，青少年也是防疫上不可或缺的一環，台灣從好幾年前開始就接種流感疫苗，其實青少年是低風險、不會得到重症，但很多呼吸道感染都是從學校開始，同一個學校班級發生群聚感染的問題，也會造成很多社會負擔，學生得病再傳給兄弟姊妹等，是社區傳染鏈很重要的一環，因此所謂「利大於弊」不只侷限於重症風險，還考慮到全體民眾，所以建議青少年打第二劑，當然還是尊重自由意願。

