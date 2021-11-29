台大作弊4女「名字被爆出來」　學姐心軟幫說話：她們怎麼面對同學

▲台大集體作弊事件越演越烈。（圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

台大作弊事件戰火延燒，在助教懲處當事人以前，網路上已經出現許多公審文章，甚至有人直接公開作弊的同學姓名，不過部分學長姐不認同這種「私刑正義」的做法，雖然這些學生有錯在先，不過「有人想過被公布姓名的那四位同學嗎？他們禮拜一要如何面對自己的同學？」

台大某科系傳出集體作弊，該系學生還原當天狀況，原本開書線上期中考，但有幾名學生聚集起來討論答案，被其他同學發現後檢舉，引發網路一片譁然，消息在Dcard曝光後，幾位當事人留言威脅嗆聲，或是開100萬封口費，拜託別把事情鬧大，結果作弊的其中4名女同學姓氏、英文名字、興趣、特徵全都被其他同學挖出來，網友透露作弊的還有另外2名男同學，不過始終沒有出面回應，所以名字沒被公開。

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▲作弊同學威脅、花錢求情，最後名字都被挖出來。（圖／翻攝自Dcard）



一名同樣就讀台大的大四學姐指出，雖然她反對作弊行為，「但私刑正義更是不行！ 」那4位名字被公開的當事人，今天仍要照常到學校上課，如今名字被公開在網路上，連其他系的學生也都知道，日後該如何繼續面對校園生活？

其他台大生則不認同學姐看法，作弊本來就是不對，被同儕議論也是應得的懲罰，「在學校作弊被抓學到教訓，總比出社會作假帳、假數據才被抓被告好吧，她們應該感謝爆料的同學幫她們人生上了重要的一課」、「話說為什麼大家都只討論作弊的四個女生，啊其他兩個男生呢」、「某幾個威脅說要打告狀的人，才是可惡的私刑吧」、「+9妹一直挑釁自己被爆料活該ㄎㄎ」。

▼其他學生覺得名字被爆出來活該。（圖／翻攝自dcard）

