資深氣象學者劉廣英逝世享壽86歲　文大：意外與哀傷

▲文大前理學院長劉廣英逝世，享壽86歲。（圖／文化大學提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣資深氣象學者、前文化大學大氣系理學院長劉廣英，傳出昨晚逝世，享壽86歲，包括文大、中央氣象局長鄭明典都證實此事，鄭明典也在臉書發文哀悼，文大代校長王淑音表示，劉廣英是一個讓人敬佩的學者與長者，對後輩相當提攜與照顧，文筆更非常好，對文大通識教育與大氣領域貢獻非常多，對此事感到意外與哀傷。

劉廣英從「中華民國空軍通信學校」（空軍航空技術學院前身之一）畢業後，先獲得成大物理系學士學位，之後赴美取得佛羅里達州立大學氣象碩士，隨後返台調任空軍氣象聯隊，獲頒雲麾勳章以空軍氣象聯隊少將聯隊長身分退伍。

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劉廣英退伍後先在中正理工學院任教，之後應文化大學創辦人張鏡湖邀請，1992年起前往文大大氣系任教，先後擔任過文大大氣科學系系主任、理學院院長、通識中心主任、曉峰學苑執行長等職務。

王淑音則表示，今天早上才得知劉廣英教授在昨晚過世消息，實際原因並不清楚，只知道近半年來身體狀況一直不好，原本在文大的排課與演講也都取消，今早聽到消息也感到意外與哀傷。

王淑音指出，早在劉廣英擔任理學院院長兼通識中心主任就認識，他是一個讓人非常尊敬與慈祥的學者，也是願意提攜後輩的長者，又很謙虛，看到我一直叫我「小女孩」，對文大通識教育大氣科學貢獻非常多，也擔任文大曉峰學苑執行長非常長的一段時間，對老師與學生都非常照顧。

王淑音進一步說明，劉廣英本身雖是氣象專業，但文筆超好，是一個有文學素養的學者，幫創辦人張鏡湖寫過紀念書籍，也出版過《氣象萬千》，這是一本以文學方式寫24節氣的書籍，「非常有意思」。