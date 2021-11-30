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妻子與陌生男視訊！莽男氣不過11刀殺妻二審改輕判

▲▼桃園黃姓男子（左）殺害妻子二審減輕為8年。（圖／記者吳銘峯攝）

▲桃園黃姓男子（左）殺害妻子二審減輕為8年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園黃姓男子懷疑妻子另結新歡，去年8月間，他看到妻子竟與陌生男子視訊，醋罈子瞬時打翻，竟拿出水果刀，狂刺妻子11刀殺害。檢方起訴並建請判處無期徒刑，一審法院因黃男賠償家屬達成和解，判刑9年6月。案件上訴二審，高等法院審理後，因為家屬求情，再加上符合自首，30日改判有期徒刑8年。可上訴。

黃男與印尼籍的妻子結婚26年，育有一對兒女，案發前幾年，黃男懷疑妻子另結新歡，經常情緒低落，也容易發怒。衝突在去年開始升高，黃男無故與家人爭吵後，打傷兒子，兒子憤而離家。妻子也因為不滿黃男經常言語、暴力對待，在去年7月間搬出家裡，與女兒一同在外租屋。

妻子之後搬回家，當年8月間，黃男疑似在家中發現妻子與陌生男子視訊。黃男暴怒，隨手抓起水果刀朝妻子砍殺，殺害妻子。黃男見殺死妻子後，往自己腹部自刺一刀，並打電話給友人央求報警。黃男送醫後沒有大礙，檢警偵辦期間，對於案情他都避重就輕，供稱「我忘了」、「我不知道」，甚至還說「我很愛老婆」、「她一直要錢要給外遇對象」。檢方偵查終結後提起公訴，並求處無期徒刑。

一審法院審理時，黃男否認具有殺害妻子的故意，還說衝突發生當天，是「我砍她、她砍我」、「她一刀、我一刀」。之後又坦承殺害妻子，但隨後又改口「不小心殺她的」、「不是故意的」、「只是要嚇嚇她而已」，供詞反覆。一審法院不採信，但仍依自首減刑規定，判刑9年6月。

案經上訴，高等法院審理時，黃男將房屋過戶給兒女，另外兒女也當庭向法院求情。全案於30日宣判，高院減輕黃男刑度，改判有期徒刑8年。女兒出庭聽判，她指出，當時不知道爸爸已經生病，只知道爸爸很暴躁，家人都不願傾聽爸爸，才會造成這樣的悲劇。後來爸爸入監後，她才發現爸爸精神上出了問題，因此才願意原諒爸爸，希望爸爸能早日回家。

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