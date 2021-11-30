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林秉樞不是「板橋林家後代」！　知情人士爆：他是台南人

立委高嘉瑜家暴事件後，仍一如往常上政論節目。（圖／CTWANT調查組攝）

▲立委高嘉瑜家暴事件後，仍一如往常上政論節目。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

立委高嘉瑜被媒體爆料，遭現任男友林秉樞施暴痛打，且還被男友掌握私密影片，搞得高嘉瑜心慌慌；有知情人士向CTWANT透露，林秉樞作風相當大膽，行為舉止就像李奧納多演的《神鬼交鋒》，母喪時還透過立委范雲向總統府要到電子輓聯。

家暴疑雲。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書、關鍵評論網）

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▲家暴疑雲。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書、關鍵評論網）

「林秉樞是台南人，絕對不是板橋林家後代。」知情人士爆料，林就是一個職業詐騙犯，在外行走都自稱是國安高層，強調自己是「隱其名」的國安會諮詢委員，並受僱於國安會秘書長顧立雄，都是花總統密帳，執行國安任務，但事實上沒有這回事。

此外，知情人士也指出，林秉樞常以國安人士的身份遊走政壇，林母出殯場合，曾透過范雲向總統府申請總統蔡英文的電子輓聯，總統府事後追查發現，竟是林秉樞以國安局名義透過范雲索取，讓外界錯愕林怎會如此大膽。

親近高嘉瑜的友人也向CTWANT透露，林秉樞除了假冒國安人士的行為詭異外，還曾誇張地向高嘉瑜前男友馬文鈺恐嚇，嗆聲要殺馬全家，並強調「他絕對可以花錢殺人全家」，由於馬文鈺已有小孩，也讓知情者相當震驚。

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