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生物科技大突破！史上首個「活體機器人」可複製繁殖

▲▼美國生物科學團隊發現「活體機器人」能進行細胞繁殖。（圖／翻攝自哈佛大學懷斯生物工程研究所）

▲美國生物科學團隊發現「活體機器人」能進行細胞繁殖。（圖／翻攝自哈佛大學懷斯生物工程研究所）

記者羅翊宬／綜合報導

人類在生物科技領域上又取得一項重大突破！美國蒙佛特大學、塔夫茨大學、哈佛大學懷斯生物工程研究所於2020年聯合研發、創造全球首批「活體機器人」，研究團隊從非洲爪蟾（African clawed frog）提取幹細胞，並以此為核心設計，因此又名為「爪蟾異種機器人」（xenobots），研究團隊甚至發現一種全新的生物繁殖形式。

根據《CNN》報導，上述美國3所大學聯合研發出不到1毫米寬的「爪蟾異種機器人」，在實驗中牠們可以移動、進行團隊合作與自我修復，研究團隊從青蛙胚胎中提取幹細胞、並讓牠們孵化，使其不涉及操控基因等人倫爭議，該款活體機器人於2020年亮相。

佛蒙特大學電腦科學教授、機器人技術領域專家邦嘉德（Josh Bongard）表示，目前市面上以及人類在既定印象中所認為的機器人皆由金屬或陶瓷製作成，不過爪蟾異種機器人卻是同時是由提煉青蛙幹細胞所製成的有機體，「這些爪蟾異種機器人的最初雛形是球狀，由3000個細胞所組成，雖可複製，但這種情況很少發生，只會在特定情況出現。」

報導指出，研究團隊透過人工智慧計算出數十億種機器人的模型，最後發現當研究團隊設計出類似1980年代電子類遊戲《小精靈》（吃豆人，Pac-Man）的C型外觀後，在培養皿中的爪蟾異種機器人能找到微小的幹細胞，並聚集數百個幹細胞於嘴（C型缺口處）內，經過數日後，該組幹細胞就能演化為新的爪蟾異種機器人。

塔夫茨大學發展與合成生物學家萊文（Michael Levin）對研究結果非常震驚，表示雖然青蛙本身具有其繁殖方式，不過幹細胞處在新環境時，儼然也能夠適應新環境、找出新的移動方式，甚至發展出新的繁殖模式。

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