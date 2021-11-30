高嘉瑜驚吐「不想活了」！　26秒影片曝：想消失在世界上

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜今（30日）驚傳遭男友林秉樞家暴，痛毆、鎖喉、拖行樣樣來，導致高嘉瑜全身多處挫傷，消息曝光後，引發各界譁然。而高嘉瑜昨在政論節目錄影時，更驚吐「不想活了」、「想消失在世界上」等負面話語，令人不禁聯想，高是否昨日就先行得知家暴醜聞將曝光之消息。

綜合媒體報導，高嘉瑜11月中旬與男友林秉樞入住飯店，林發現高手機內與前男友密集互傳訊息，竟醋勁大發，抓狂對高施暴痛毆、鎖喉、拖行，導致高嘉瑜右臉、頭部、四肢多處挫傷。

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▲高嘉瑜昨日在政論節目中驚吐「不想活了」！（圖／翻攝新聞大白話YT）

高嘉瑜昨日參加政論節目《新聞大白話》（2：58：45）錄影時，在廣告休息時刻詢問電視台工作人員，「剛剛我們講話都有露出嗎？」媒體人謝寒冰聽聞回答，「現在正在露出當中啊」，不料高嘉瑜驚慌地表示，「剛剛我說什麼我不想活了，消失在地球上這些？」，坐在一旁的資深媒體人黃揚明則急忙指出，「沒有，還沒啦，那時候還沒。」節目中意外驚吐負面言詞，也不禁讓人聯想到是否高昨天就得知，家暴新聞可能會被報導。

針對家暴遭揭露後續，高嘉瑜今早11時已到北市中正一分局忠孝東路派出所報案提告傷害罪，警方表示，由於案發地在新北市板橋區一家飯店內，筆錄製作完畢後，已轉由新北市警方介入偵辦中。