高嘉瑜遭男友爆打！神隱6天才PO照　驚見瘀青部位曝

▲高嘉瑜11/17發文，只見她的脖子上疑似有瘀青。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

有「港湖女神」封號的民進黨立委高嘉瑜驚傳被男友林秉樞家暴，她在事發後第6天才在臉書PO出個人照，只見她的脖子上疑似有瘀青。對於此事，她將公開說明。

▼高嘉瑜11/17發文，只見她的脖子上疑似有瘀青。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



高嘉瑜11/11參加民進黨在台北市內湖舉辦的「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，她在場高歌《玻璃心》，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、民進黨台北市黨部主委吳怡農都出席。

《鏡週刊》報導，高嘉瑜在說明會結束後，和男友林秉樞入住新北市板橋一間飯店。未料，林發現高與前男友密集傳訊息，竟對她拳打腳踢，造成身體多處瘀傷。

▲▼高嘉瑜11/22到台南採菱角，右手也可見瘀青。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

以往常PO出個人照的高嘉瑜，雖在被打隔天、11/12有貼出和賴清德的合照，但這是拍於11/11公投說明會時，當時她還未受傷；她一直到事發後第6天、11/17，才PO出和政大法律系教授楊淑文的合照，照片中，可見她的脖子疑似有瘀青。

高嘉瑜之後陸續有公開行程，包括11/20出席北市南港修德國小運動會，高唱《玻璃心》；11/21南下嘉義，幫立委蔡易餘站台公投說明會；11/22出席「Deepfake以假亂真」記者會；她11/28到台南和立委郭國文採菱角，照片中也可見她右手有瘀青。