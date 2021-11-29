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打擊樂版《木蘭》進化！殘酷環境不得不勇敢⋯朱宗慶樂團跨年演出

▲▼朱宗慶擊樂劇場《木蘭》進化。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

▲朱宗慶擊樂劇場《木蘭》進化，木蘭將以「雙卡司」方式巡演，演員黃宇琳此次擔任京劇木蘭之一。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

記者林育綾／台北報導

朱宗慶打擊樂團擊樂劇場《木蘭》自2010年首演時屢獲好評，今年將進化為4.0版本，包括全新「現代東方感」投影創作、服裝設計、全新編排等。劇中木蘭在殘酷環境中「不得不勇敢」，此時推出，也象徵樂團35年來面對困境和局勢變遷，仍保持樂觀積極，節目將於12月30日在國家戲劇院、臺中國家歌劇院、衛武營三地巡演共10場，陪觀眾跨年、跨界、跨時空。

2010年擊樂劇場《木蘭》初生，2013年達全然改版規模的新版《木蘭》，還曾在2017年跨越語言藩籬，遠征莫斯科契訶夫藝術節，累積眾多國內外的好評迴響；睽違5年，朱宗慶打擊樂團攜手重量級製作團隊再度演出，導演李小平更說，這次是「4.0升級版」。

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▲▼朱宗慶擊樂劇場《木蘭》進化。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

▲朱宗慶擊樂劇場《木蘭》進化。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

朱宗慶說，39年前將近40年前時，他對打擊樂有很多想法，而《木蘭》可以說是他想法的具體展現，「擊樂劇場」這名稱也不是隨便取的，他看見「打擊樂有太多可能」，可以有經典演出，也能有實驗性質、兒童表演、劇場等多種形式。這一次的《木蘭》，更可以說是改頭換面，「全都改了」。

今年《木蘭》的投影部分，將以全新「現代東方感」呈現，影像設計王奕盛將各場景重新進行色彩分析，運用東方畫作的技法，如留白、潑墨等，搭配3D模型線條創造出不同的變化；除了直觀的場景，如大漠、戈壁外，也試圖融入更多柔軟的或是具有生命力的物象畫面，藉以傳達木蘭的內心掙扎、剛毅堅韌的情感拉扯，並搭配視角的改變，讓畫面更具流動感。

▲▼朱宗慶擊樂劇場《木蘭》進化。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

▲朱宗慶擊樂劇場《木蘭》全新服裝設計，此次演出擔任「擊樂木蘭」之一的團員戴含芝。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

而首度加入製作群的服裝設計林秉豪，為了讓服裝與台上的現代打擊樂器相襯得宜，下了不少苦工；依據導演李小平的要求，抽調戲曲的元素，少了大家熟悉的鳳冠，轉而選用金屬與皮革材質形塑盔甲般的戰爭感，以兼顧角色與場景的搭配，還有打擊樂與京劇的平衡。

此外在色彩上運用上，則埋入家族的意象，透過「系統藍色」作為鋪陳木蘭家族的概念；搭配妝容設計，也選擇以金、銀兩色作為主色調，讓這些疤痕變成一種榮譽，像在宣告所有的精力都是生命的紀念。

▲▼此次演出擔任小木蘭之一的團員彭瀞瑩。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

▲此次演出擔任小木蘭之一的團員彭瀞瑩。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

除了音樂語彙的精煉與視覺呈現的翻新外，演出卡司也有別以往安排，包括京劇木蘭、擊樂木蘭、小木蘭、馬伕等4角色，都以「雙卡司」方式進行巡演，世代演出者輪番登場，展現各具千秋的詮釋風格和舞台風采。

此次演出加入了8位「未來世代」朱宗慶打擊樂團２的團員參與，呈現傳承與世代同台的聚合力量。這些新血除了跟著一團團員加緊練習外，更自主要求「加練」，展現新世代的熱情與衝勁。而1團團員們也將累積的經驗「濃縮再濃縮、提煉再提煉」，交付給新血的同時也撞擊出新的火花。

▲▼朱宗慶擊樂劇場《木蘭》進化。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

▲此次演出擔任京劇木蘭之一的的黃宇琳。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

劇中「木蘭」面對戰爭殺戮的殘酷、親情思念的召喚，面對未知與不安，在堅強的外表下，有著「不得不勇敢」的內在情感起伏，時而澎湃、時而傷感、時而不安、時而振奮，此番情感的徘徊，猶如打擊樂團歷經35年外部局勢變遷，走在鉅變時代裡，面對困境、挑戰與未知，仍懷抱積極向前的勇氣。

演出者與製作團隊將多年來堅守的核心價值，以及走過2021年的心緒，都傾力投注於擊樂劇場《木蘭》這個作品中，在艱辛的環境中，再次審視、映照從事表演藝術工作的初衷，並期待與觀眾在歲末年初共創直擊人心的動人一刻，展望前行。

擊樂劇場《木蘭》自2021年12月30日起為期三周，於國家戲劇院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心歌劇院三地巡演共10場，陪舊雨新知一同跨年、跨界、跨時空！

▲▼朱宗慶擊樂劇場《木蘭》進化。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

▲朱宗慶擊樂劇場《木蘭》全新改版，攜手重量級製作團隊再度演出。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

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