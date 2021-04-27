世界罕見「百人木琴+台灣鼓王」同台！百位音樂家合奏難度超高

▲世界罕見、高難度的「百人木琴」音樂會，集結100為演奏家、超過50部木琴，將在台灣第4度搬演。（圖／朱宗慶打擊樂團隊提供）

記者林育綾／台北報導

全球疫情持續籠罩下，朱宗慶打擊樂團號召演出世界罕見的「百人木琴」音樂會，集結100位演奏家、超過50部木琴同台合奏，特別的是這次邀請2020年金曲獎特別貢獻獎得主「台灣鼓王」黃瑞豐加入演出，爵士鼓與木琴的結合令人期待；由於此形式表演樂器和人員排練等調度所涉工程浩大，難度甚高，台灣能夠第4度搬演，足以讓國際樂壇望之興嘆！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「台灣鼓王」黃瑞豐將加入在《百人木琴》擔綱特別演出。（資料圖／文化總會提供）



由於全球疫情發展嚴峻未明，國際性演出仍受影響，朱宗慶打擊樂團隊原訂於2021年5月舉辦兩年一度的「TIPC台灣國際打擊樂節」宣告取消；不過台灣防疫有成，在配合相關防疫措施下，觀眾們戴口罩進場看表演，已成為「獨步全球」的美好現象；因此朱宗慶打擊樂團隊調整方向、重新策劃，改推出「台灣新聲力」系列音樂會，持續讓世界看見台灣。

▲朱宗慶提到，打擊樂是貼近心跳的特有形式，結合擊樂演出的豐富多元性，具有鼓舞人心效果。（圖／朱宗慶打擊樂團隊提供）

朱宗慶提到，打擊樂是貼近心跳的特有形式，結合擊樂演出的豐富多元性，特別具有凝聚、鼓舞人心的效果。這次「台灣新聲力」系列音樂會，以《美好關係》、《名家聚擊》、《百人木琴》三檔屬性各異、別具意義的演出節目，匯集上百位台灣音樂家，展現台灣打擊樂蓬勃發展的團結精神。

其中朱宗慶、連雅文、徐伯年等資深擊樂工作者，將攜手同台合作，這次更邀請有「台灣鼓王」之稱、2020年金曲獎「特別貢獻獎」得主黃瑞豐擔綱特別演出；而青壯世代演奏家和年輕新秀，將以「分進合擊」的形式共同領銜演出。

▲金曲獎「特別貢獻獎」得主黃瑞豐擔綱特別演出，爵士鼓與木琴的結合令人期待。（圖／文化總會提供）

尤其此次《百人木琴》音樂會，集結百位演奏家、超過50部木琴同台合奏，無論是樂器和人員排練等調度所涉工程浩大，演出難度甚高，是屬於世界上罕見的演出型態；如今台灣卻能夠第4度搬演，深具凝聚人心的意義。而音樂會在距離開演前一個月，票券已近乎售罄，堪稱未演先轟動！

▲▼世界罕見、高難度的「百人木琴」音樂會，集結100為演奏家、超過50部木琴，將在台灣第4度搬演。（圖／朱宗慶打擊樂團隊提供）



朱宗慶、連雅文、徐伯年等三位同世代的資深音樂家將攜手同台，分別擔綱合奏曲目的指揮。其中連雅文接受朱宗慶打擊樂團委託，創作了合奏曲〈一個月 三十天〉，將於該場音樂會進行世界首演，希望為這個混亂不安的現下，注入溫暖的希望。

「台灣鼓王」黃瑞豐也將與「百人木琴」一同演奏由櫻井弘二（Koji Sakurai）特別為本次音樂會全新編曲的作品〈里程之歌—與我們共度歲月的流行歌曲〉，透過多首台灣民眾熟悉的流行歌曲，回顧一起走過的歲月時光。

▲朱宗慶打擊樂團隊號召舉行「台灣新聲力」系列音樂會。（圖／朱宗慶打擊樂團隊提供）



「台灣新聲力」系列音樂會將於5/22(六)至5/29(六)於台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心音樂廳、國家音樂廳演出共5場。

《美好關係》

5/22(六)19:30 臺中國家歌劇院大劇院

5/23(日)14:30 高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳

5/27(四)19:30 國家音樂廳

《名家聚擊》

5/28(五)19:30 國家音樂廳

《百人木琴》

5/29(六)19:30 國家音樂廳

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來