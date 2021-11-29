老爸「月入10萬」全噴光！驚人明細曝　網眼尖揪1點：你家地主？

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

即使擁有高薪，許多人因龐大的家庭開銷或不擅規劃理財，總淪為月光族。一名網友透露，父親月入10萬元，但存款卻沒有增加，不禁好奇錢的去向；事後，他得知開銷明細，震驚大呼「太扯了吧！」而鄉民也眼尖抓重點，直言地價稅有1萬8，大概收租就收不完了。

網友在PTT提到，父親月賺10萬元，上個月存款是40萬，結果這個月竟完全沒增加，在他追問下，老爸也直言不諱，開始細數當月開銷，包括給老婆2萬、阿嬤2萬、地價稅1.8萬、車子保養1萬、Costco買1萬、大賣場5千、油錢幾千、網路費+手機費2500，最後還得加上吃飯的錢。

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▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

對此，他傻眼表示，「月薪10萬也不夠花，太扯了吧？該怎麼省錢？」而鄉民則紛紛回應，「車子保養跟地價稅不是每月都要阿」、「養一個家庭差不多啊，一個人每月也要3、4萬」、「給阿嬤兩萬那是唬爛的，小三差不多」、「老婆加阿嬤直接4萬噴掉，當然不夠」、「阿嬤要請外勞照顧，2萬根本不夠」、「這還沒算上娛樂費耶」。

另外，不少內行看到地價稅的金額後，不禁笑說「你家地主喔」、「地很大喔，我家大安區大樓39坪，地價稅才5千多」、「有錢人現金都很少啦，全部在地產啦」、「地價1.8w是騙大家沒房子？不然你爸就是超級大地主欸」、「地不少喔」、「地價稅1.8萬，炫耀文無誤」。事後，原po也解釋，是年繳1萬8千元，並非1個月。