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Krispy Kreme加好友「免費送6顆」　搭高鐵北上卻怒了：沒誠信爛透

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Krispy Kreme Taiwan）

▲Krispy Krreme。（圖／翻攝自Facebook／Krispy Kreme Taiwan）

記者曾筠淇／綜合報導

知名連鎖甜甜圈店「Krispy Kreme」受到不少人喜愛，日前就有網友發現，店家的LINE官方帳號竟有「免費兌換6入原味糖霜甜甜圈」的優惠券可領取。消息曝光後，雖有網友順利換到，但也有些網友的券在事後被收走，進而忍不住直呼，「爛死了！做活動還怕人拿」、「被回收+1」、「本來是大獲好評，現在要變沒誠信了」。

有網友在PTT的Lifeismoney板上，以「Krispy Kreme免費兌換6入原味糖霜甜甜圈」為題分享情報，只要加入「Krispy Kreme TW」的LINE好友，並進入官方帳號的主頁畫面，往下滑就能領取歡樂分享券。

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原PO表示，票券期限只到12月6日，兌換說明有特別強調「每日數量有限，以門市現有數量為主，數量有限，贈完為止」。他最後也不忘貼出戰利品照片，並說他和好友都有順利兌換到。

貼文曝光後，大票網友大讚，「太神啦」、「感謝分享，已訂好高鐵票準備去天龍國」、「這也太大方了吧」、「高鐵票買好了，謝謝」、「謝謝分享，剛買高鐵票準備從高雄北上」、「超喜歡這家的甜甜圈」、「低調，感覺明天下班就換不到了」。不過也有網友表示，「別的優惠券都是抽獎，就這家直接送，應該是設定錯了」、「第4點帝王條款，買高鐵票的人要考慮一下」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼優惠券被收回後，網友怒噓。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

值得一提的是，原本有不少網友已經領取票券，怎料卻遭悄悄收回，「收回了，爛爛爛爛爛爛」、「LINE優惠券還可以直接收走？真爛」、「原來被收走了，難怪」、「6個甜甜圈是要多少成本？店家拿聲譽賭」、「氣到封鎖」、「直接回收券好扯喔」、「真的被收回了，找不到了」、「沒誠信爛透了」。

還有網友在票券被收回後，直接詢問「Krispy Kreme TW」官方帳號；Krispy Kreme則回應此優惠券是「萬聖節部落客抽獎文中獎者的優惠唷！如未參加，將無法使用唷」、「真的相當抱歉，方便留下電話，將派專人與您聯繫嗎」。稍早記者實際查詢後，也發現該優惠券目前已沒有顯示在官方帳號的主頁上了。

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