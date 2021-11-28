快儲水備用！桃園14里11／30停水14小時　2萬戶受影響

▲桃園14里30日停水14小時。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

為配合機捷A20站區段徵收工程，台灣自來水公司將在後天(30日) 辦理管線銜接施工停水，市府表示，停水及水壓降低區域有中壢區、大園區及蘆竹區總共14里用戶，11月30日上午9時起至晚上11時止，預計停水、減壓共14 小時，受影響用戶達1萬9234戶，請民眾預先儲水備用，也提醒民眾停水期間關閉抽水機電源，以免馬達空轉過久損壞。

民眾如有任何供水問題，可電洽水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。市府表示，11月30日停水區域，包括：

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中壢區：洽溪、青埔、芝芭里及興和里（中豐北路1段、興南路）4里。

大園區：橫峰里（中山南路2段、領航北路3至4段、春德路、興德路、明德路、皇家1至8街、青昇路、大智路、大安街、大成路1至2段、大豐一至四街、大仁路、大華一至二街、高鐵北路2段、領航南路4段、青峰路2段、大勇路、青昇二街、致善路1至2段、公園路1段、致維街、致遠街、致成路、致遠一路、致祥一至三街、高鐵站前路、高鐵南路1段、洽溪路、青埔路1至2段、新生路4段、領航南路2段)。

大園區：五權里（青昇路1段、中正東路2至3段、五福路、五青路、五結路、大竹南路、下埔路、高鐵北路3段）及埔心里（中正東路1段840巷）、田心里（華興路1至2段、田溪路）。

蘆竹區：新莊里中油街。

水壓降低區域包括：中壢區月眉里，大園區溪海里、和平里及北港里（自立一至四街、工二路）、田心里（仁德路、和平西路、新興路、華興路、永興路、長興街、新園街、文中街、大觀路、國際路1段）。