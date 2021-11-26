台南山區災損補助有落差　陳亭妃力爭複查補救

▲豪雨造成台南玉井、南化、楠西、左鎮等山區農損嚴重，但中央補助政策與地方有出現嚴重落差，立委陳亭妃邀集農委會等單位召開協調會，為農民發聲力爭權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年8月上旬西南氣流豪雨造成台南玉井、南化、楠西、左鎮等山區農損嚴重，但中央補助政策與地方有出現嚴重落差，致農損嚴重的山區農民深感權益受損，立委陳亭妃26日下午邀集農委會等單位，在玉井區公所召開協調會，為農民發聲力爭權益。

台南市議長郭信良、市議員周奕齊也到場聲援；經協調後陳亭妃要求玉井、楠西、南化、左鎮區公所彙整所有扣減補助的農戶及扣減原因，釐清有疑義的部分並向農戶說明清楚，並輔導確有問題的農戶，洽請農糧署複查並提高補助，從簡從寬來認定，請有問題農戶於兩個禮拜內向公所提出申請、市府儘速複查後提報農糧署協助處理。

陳亭妃表示，今年8月西南氣流豪雨造成山區農作物泡水受損，包括芭樂、龍眼、木瓜、芒果、酪梨等農作物落花落果損失慘重，農委會救助現勘抽查後與申報時有落差，造成農民的困擾，希望農委會能從寬處理，減輕農民的損失。與會農民也抱怨說，為了申報受損補助，公所跑了好幾趟，收到補助通知單看到只剩2、3成的災損補助金額，真是心都涼了。

農糧署副署長姚志旺說，經複勘有二成不符標準，因此以8成補助金額給公所執行發放，若有疑義可補相片等證明文件申請再議。

陳亭妃指出，此次災損中央上從蔡英文總統，到農委會陳主委都很重視，指示從速從簡從寬處理，她要求區公所彙整所有農戶扣減補助的原因，釐清有疑義的部分，並請農戶於2星期內向所提出複查申請，再由農業局報農糧署複查結果，如應提高補助金的撥放，農委會應全力協助。