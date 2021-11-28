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「義興嘉釀」數位轉型　打造嘉義市首座醬油文化體驗園區

▲▼傳產再升級！「義興嘉釀」釀造廠　變身嘉義市首座醬油文化體驗園區。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲傳產再升級！「義興嘉釀」釀造廠　變身嘉義市首座醬油文化體驗園區。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

傳承三代、在地飄香逾一甲子的「義興嘉釀」，投入品牌經營與數位轉型，今年決定開放占地千坪的釀造廠，讓老廠房重獲新生，成為嘉義市首座醬油文化體驗園區。

黃敏惠非常感動，看見在地傳產業者勇於改變，並且願意不斷努力、提升轉型，第二代製醬人鄭國涵先生堅持古法釀造技術，加入第三代製醬人鄭棋維的創新思維，讓老廠房有了新生命，民眾也能走進釀造廠親自體驗，更加了解醬油文化與其製程。尤其嘉義市有得天獨厚的氣候條件，外加製醬人對品質的要求及在地情感，集合天時地利與人和等因素，「真心款待」呈現出最優質的嘉釀醬油。

黃敏惠指出，嘉義市「不缺少美，而是缺少發現」，今年台灣設計展在嘉義市舉辦，正好能深入挖掘地在能量。「義興嘉釀」是台灣設計展輔導品牌之一，也是嘉義市傳統產業的重要指標之一，這次推出的品牌LOGO，全新視覺設計更獲選2021德國紅點設計品牌獎，實在不容易。

「義興嘉釀」第三代鄭棋維表示，至今仍謹記創辦人、也就是阿公的叮嚀：「要做我們自己敢吃的東西」。產品除保留台灣蔭油的味道外，更把醬油製程透明化，結合AR濾鏡打造醬油體驗園區，傳達製醬職人的信念與精神，讓更多人了解台灣黑豆蔭油的純釀好滋味。

建設處表示，「義興嘉釀」曾於民國107年，獲得經濟部「在地特色老店」，並接連在民國108年及110年，榮獲本府「嘉義市好店」之一，可以感受到「義興嘉釀」經營品牌的用心跟努力。

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