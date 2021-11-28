美女種大麻餵狗！收養浪浪吵到鄰居...吃完變乖了　獲輕判原因曝

▲馬姓女子因擔心所收養的流浪狗吵鬧擾鄰，竟種植大麻餵狗，雖然效果奇佳卻也因此吃上官司。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／台北報導

新北一名馬姓女子收養了10多隻流浪狗，常被附近住戶抱怨吵鬧，直到她聽從外國友人的建議，餵食大麻給流浪狗後，發現狗狗明顯心神穩定、不會亂叫，因此悉心照料大麻，網購相關器具在自家開設「大麻園」，直到員警獲報持搜索票進入，當場查扣10株大麻和4包烘乾大麻葉。台北地院日前審理後，判馬女有期徒刑2年8月。

據了解，年約40歲的馬姓女子頗具姿色，其胡姓丈夫還是個健身教練，2020年5月間，夫妻倆一起南下墾丁遊玩時，和一名外國人相識，幾人相談甚歡，馬女還發現彼此都是會收容流浪動物的愛心人士，言談間對方也分享了用大麻餵食流浪貓狗的經驗，甚至在旅程結束返家後，還收到外國友人所寄來的5株大麻幼苗，讓馬女抱著姑且一試的心態繼續栽種。

馬女也嘗試餵流浪狗吃了一些大麻，發現狗狗吃了吃後明顯心神穩定，不會亂叫，可以有效解決附近住戶不斷抱怨的吵鬧問題，因此決定繼續栽種，上網自學相關種植知識，更網購棚架、營養劑、生長燈等費心照料，直到保三刑大接獲情資，在去年3年持搜票，破獲馬女的小型大麻園，一共查獲10株大麻和4包烘乾的大麻葉。

▲馬女發現將種植的大麻餵食給流浪狗吃後，狗狗明顯心神穩定、不再亂叫，讓她決定繼續種下去，更因此種出興趣。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



馬女和丈夫到案後，2人尿檢結果均為陰性，並無施用毒品反應。馬女向檢警坦承，種植大麻都是為了流浪狗，因而種出興趣，但檢警卻發現馬女不單單只是種植大麻，還用消毒奶瓶的蒸氣滅菌機烘乾大麻葉，觸犯可處無期徒刑或10年以上有期徒刑的製造二級毒品罪，因此依法將其起訴移送，這也讓馬女嚇到哽咽直呼「不知道會這麼嚴重」。

馬女的丈夫最後因不知道妻子在製造大麻獲得不起訴處分，但也哽咽表示「沒有盡到一個做丈夫的責任」，還因太太好奇種植烘乾後的大麻葉抽起來是否和先前曾在荷蘭抽過的一樣，因而答應將大麻葉放在菸斗里試用，不過最後因大麻葉仍有水分，火點不起來，最後一直用打火機不斷嘗試後才將其點燃後表示，外觀和之前在歐洲抽的無異，但是抽起來沒有什麼味道等語。

台北地院審理後指出，審酌馬女所犯之製造二級毒品罪，為在自家零星栽種，規模實屬有限，且一切均為手工摘折、洗淨、晾乾而成，製造規模難謂巨大，顯然不足比擬大規模栽植種製造，其犯罪情節難和大規模或跨國製毒者嚴重危害社會之程度相提並論，論其惡性，惡性非重大不赦，且馬女相關犯罪情狀於客觀上尚有憫恕之處，認為若依製造二級毒品犯行最低刑度有其徒刑5年來對馬女判刑，仍稍嫌過重，僅依法對馬女輕判有期徒刑2年8月。