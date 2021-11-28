咳嗽、疲憊、肌肉痠痛　新變種Omicron主要症狀曝光

記者陳俊宏／綜合報導

新變種病毒「B.1.1.529」Omicron來勢洶洶，對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（28日）表示，依據南非專家說法，Omicron主要症狀是肌肉痠痛、疲憊、輕微咳嗽。

▼南非目前有88位Omicron確診病例。（圖／路透）

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黃軒今在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書指出，南非專家說，南非目前有88位Omicron確診病例，還有990位疑似病例；南非分析初步的調查，南非醫療協會（South Africa MedicalAssociation, SAMA）針對這些初步研判：

1、Omicron變種病毒，以輕微症狀表現為主。

2、主要症狀是：肌肉痠痛、疲憊、輕微咳嗽（所有確診病例，並沒有味嗅覺失去）。

3、由於輕症，目前重症入院很少。

4、入院的族群，大部分是小於40歲的年輕人。

5.、Omicron變種病毒是高傳染性的病毒。

6、這些人大都沒有打疫苗接種。（南非二劑疫苗完成率只有24.1%）。

黃軒說，以上只是這兩星期南非收到的消息，還尚需多研究報告證實！

新變種病毒Omicron最早在非洲南部驗出，與Delta相比，恐怕更具傳染性及疫苗抗性。台灣目前已針對南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6國列為「重點高風險國家」加強檢疫。