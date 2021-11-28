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新變種Omicron恐「免疫逃脫」！重症醫見3特性憂：比Delta更可怕

▲▼ 新冠肺炎,新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

▲最新變種病毒Omicron攜帶大量突變，恐怕比Delta具傳染性。（示意圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者閔文昱／綜合報導

新變種病毒Omicron最早在非洲南部驗出，刺突蛋白攜帶多達32種突變，與Delta病毒相比，恐怕更具傳染性及疫苗抗性，台灣目前已針對南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6國列為「重點高風險國家」加強檢疫。胸腔內科暨重症醫學黃軒醫師就以3點分析Omicron病毒的恐怖之處，直言「這個可比Delta病毒，更要關注」。

重症科醫師黃軒26日在臉書發文表示，世界衛生組織（WHO）所有專家學者25日似乎已經有初步共識，就是「Omicron可比Delta病毒更要關注」，他分析3點原因，首先這個病毒「傳播迅速」，在非洲的茲瓦尼 （Tshwane）區域，僅短短不到2周，傳播率就從1%升高到30%。

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▲▼Delta變種病毒來勢洶洶，民眾快篩需求不減。儘管已經超出預定篩檢量，新店交通公園快篩站專責醫院耕莘醫院，還是決定繼續收檢排隊民眾，滿足民眾需求。（圖／記者湯興漢攝）

▲因新變種出現，多國陸續宣布新的入境限制。（圖／記者湯興漢攝）

黃軒指出，第二點是新變種病毒「突變太多」，刺突蛋白攜帶多達32種突變，「比之前的4大變種病毒（Alpha、Delta、Beta、Gamma）：有10～20多個突變，更多！」最後，則是「Furin蛋白酶切割點，變多了」。他解釋，切割愈多，COVID19 的S蛋白，愈容易進入人細胞感染，「Delta變種病毒的蛋白酶切割點只有一處，這已經使現在全球都是Delta 病毒擴散傳播，而新變種病毒卻有2處的突變。」

黃軒強調，難怪WHO專家學者開始關注這隻新的病毒，因為這些比Delta 病毒更多新的突變地方，會使新變種病毒可以比Delta病毒更易傳播，也更有可能「免疫逃脫」，呼籲民眾小心，「看到新變種病毒比例快速增加，是有點憂心，但是也要再觀察一下它是否有辦法取代delta，還是會想其他之前，大家都講很恐怖的變種(mu, delta+)，一下子又被Delta 蓋過去了，值得密切注意之後的發展！」

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