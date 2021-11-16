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9年觀眾成長229倍！老闆為何花千萬「簽電競選手」　還賠錢送房？

記者蔡淳嘉／綜合報導

英雄聯盟S11世界電競賽終於落幕，中國戰隊EDG奪冠後，可說是在對岸掀起了社會現象，不只吸引年輕人萬人空巷般湧上廣場裸奔吶喊，甚至出現一堆人因賽前說了「EDG贏就我就吃屎」等等祭品文，導致了你在抖音上還能搜到不少跑去跳樓、吞下怪東西的奇怪短片，可說是「一隊奪冠舉國狂歡」，讓人看到電競在中國大陸市場的驚人爆發力。

然而這一切都不是一蹴可幾，自2012年開始電競產業才剛起步，而到了2015年後電競產業可說是大爆發，就有不少傳統企業甚至是科技業看上了這股新興產業的魅力，紛紛成立A輪投資加入這場「電競軍備競賽」。

▼EDG戰隊奪冠，中國各大城市年輕人通霄至廣場慶祝（圖／翻攝抖音）

而為何要花大錢投資電競，光看近幾年來的爆炸性成長數據我們也能略知一二，若我們以電競遊戲龍頭英雄聯盟的官方Riot所提供歷年世界觀軍賽的數據做為參考，那麼我們可以明顯地看到電競產業大規模成長的態勢。

自2011年《英雄聯盟》遊戲開始起步的階段，到TPA奪冠的2012年，一直到2020年世界賽，觀賽線上人數峰值從20多萬人，在九年內爆炸成長至4千6萬人左右，可以說會鎖定關鍵賽事線上收看的觀眾，在9年內人口成長了229倍之多。

必須要說的是，這其中中國電競市場的因素絕對是必要的條件，自2015年中國LPL聯賽紛紛進入「土豪時代」，知名商人企業家如王思聰紛紛開始砸錢投資電競事業，更高薪挖腳韓國明星選手來LPL聯賽，也造成了中國聯賽的觀賽人口大幅成長。

▼riot官方公布，歷屆S系列世界賽線上觀看最高人次峰值（圖／蔡淳嘉製）

9年觀眾成長229倍！老闆為何要花千萬「簽電競選手」　還賠錢送房？（圖／記者蔡淳嘉製）

▼riot官方公布，歷屆S系列世界賽線上觀看總收看時數（圖／蔡淳嘉製）

9年觀眾成長229倍！老闆為何要花千萬「簽電競選手」　還賠錢送房？（圖／記者蔡淳嘉製）


根據外媒Esports Chartz電競統計網站的數字顯示，由於當年S7世界賽是在中國舉辦，又有奪冠大熱門RNG戰隊，因此當年來自中國的觀賽數據佔比可說是統治等級。其中一場四強戰SKT對上RNG的對決，Esport Charts統計的線上人數峰值數據，更是來到了誇張的9787萬人次，而相對於非中國觀眾卻只有152萬人次，當然與官方公布的8千萬人次相比有一定差距，但相信還是能彰顯該年的人數峰值中的「中國因素」是多麼地誇張，甚至只要有知名的中國戰隊前往四強甚至冠軍戰，往往就是在中國掀起社會現象的保證。

▼官方數據異常高峰的S7世界賽，來源是中國的觀眾特別多（圖／翻攝Esport Charts）

9年觀眾成長229倍！老闆為何要花千萬「簽電競選手」　還賠錢送房？（圖／翻攝escharts）

▼Riot官方數據異常高的S7世界賽，SKT與RNG的場次締造最高線上觀眾紀錄（圖／翻攝Esport Charts）

9年觀眾成長229倍！老闆為何要花千萬「簽電競選手」　還賠錢送房？（圖／翻攝escharts）

雖然如今S11官方的數據還未公布，但Esports Chartz已經統計出在中國境外的總收看人數峰值，相比起2020年今年的2021的S11世界賽峰值又成長了4%，來到401萬人次；而收看總時數則是爆炸性成長了25%，來到了1億7千4百萬小時。相信若等今年S11官方公布人數後，加上「中國因素」後，今年S11的收視成章將預期非常可觀。

▼S11世界賽的非中國區非官方統計數據，線上人數高峰來到402萬（圖／翻攝Esport Charts）

9年觀眾成長229倍！老闆為何要花千萬「簽電競選手」　還賠錢送房？（圖／翻攝escharts）

▼S10世界賽的非中國區非官方統計數據，去年仍有人數高峰388萬（圖／翻攝Esport Charts）

9年觀眾成長229倍！老闆為何要花千萬「簽電競選手」　還賠錢送房？（圖／翻攝escharts）

講了這麼多電競產業成長有多少了，但對許多讀者來說更好奇的是，每個選手年薪都千萬以上，這些電競戰隊又是怎麼營利的呢？正巧的是，這次在S11奪冠的EDG戰隊，就是一支有指標性的戰隊，戰隊管理者阿布就曾說「我們是LPL唯一有在營利的」。

對岸媒體就曾報導「EDG電競椅太好賣了」在全球電腦周邊廠開始做起椅子生意時，是EDG戰隊率先使用比賽與直播流量，開始帶貨賣起椅子的，據2015年虎撲傳聞EDG光做電競周邊，該年營收就高達1400萬人民幣（約新台幣6062萬元），可說是成功開創了如今的電競傳統商模。

而一些對岸UP主也有人解析了，EDG營運賺錢的秘辛，不少電競粉絲都戲稱EDG是轉會期「理財大師」像知名選手Korol就曾經爆料，他在EDG時期薪水一開始只有1500~4000元（約新台幣6495～17320元），而隨後被賣到RNG後卻是有百萬年薪（約新台幣433萬元以上），看到這個驚人的報價，可想而知EDG把自家培養好的選手，推銷給其他戰隊時有多們成功。

▼知名EDG出身的電競選手Korol，最後被高價轉賣到RNG戰隊（翻攝自lolesport推特）

9年觀眾成長229倍！老闆為何要花千萬「簽電競選手」　還要賠錢送房？（圖／翻攝LOLESPORTS）

由於EDG自家選手農場非常大，光培育潛力新秀最後推銷給其他戰隊，估計就能就能得到不少轉會費，最後EDG就將這些賺到的錢買下國際市場上最頂級的的韓國選手，搭配他們自己培育的選手打出好成績，成功締造了「EDG俱樂部出身的選手就是強的」品牌效應。

因此EDG在引用外援以及明星選手身上常常都是「豪值千萬」，據傳去年AD選手Vipper就是被EDG以1500萬人民幣（約新台幣6495萬元）簽下，因為若沒有這些選手打出好成績，那麼這種靠培育及輸出優秀人才的締造出來的「電競品牌價值」就會下降，那麼EDG的獲利模式也會備受挑戰。

在奪冠前早就能獲利的EDG戰隊，在奪冠後更是不用說，聲勢可聲說如日中天，而在這個時間點最明白EDG電競戰隊獲利的老闆，自然是得要花大錢慰留選手，除了豪擲要價1300萬台幣的「珠江未來城」住宅預售屋免費送選手，甚至傳言已經在大調薪資，因為若留住這些名利雙收的選手，那麼EDG的招牌就更加光亮了，自是能在繼續在電競市場中走得長遠。

若花大錢能買下奪冠的有利選手，那麼對EDG戰隊來說就是值得的，這也是全世界各國電競戰隊都在爭相學習的營利模式。

▼EDG花大錢買下的選手奪冠後，要如何留下將是一大考驗（翻攝自lolesport推特）

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