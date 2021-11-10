感受台東藍！4K觀光即時影像再加碼　杉原灣蔚藍美景正式上線

▲▼有「東海岸最美沙灘」美譽的杉原海水浴場，近日也裝設了4K即時影像，民眾可透過即時影像感受專屬台東的蔚藍。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

台東發展智慧觀光，分別在多良車站及池上天堂路裝設4K即時影像，時時刻刻都有雲端旅客在線上關注，受到民眾一致好評。有「東海岸最美沙灘」美譽的杉原海水浴場，近日也裝設了4K即時影像，並已在「Taitung Amazing」YouTube平台正式公開上線，讓無法到現地遊憩戲水的民眾，也能透過即時影像感受專屬台東的蔚藍。



台東縣政府表示，目前已在多良車站、池上天堂路和杉原灣3處裝設了4K觀光即時影像，民眾可以到台東觀光旅遊網的療癒幸福小棧https://tour.taitung.gov.tw/zh-tw/media/live-camera/list 感受山風與海浪，將想念的台東景致盡收眼底，感受滿滿的幸福。

第一支裝設4K高解析度AI即時影像的多良車站，獲得了廣大迴響，吸引無數思鄉民眾和喜歡台東的遊客與鐵道迷長時間觀賞互動。多良車站即時影像上線近60天，瀏覽量突破313萬觀看次數，累計觀看時數38.5萬小時。期望透過提供高品質線上遊覽體驗的創新運用，推動智慧觀光數位轉型，順應疫情後的新興旅遊型態。





交通及觀光發展處指出，杉原海水浴場4K即時影像可以將1.5公里最美沙灘棕櫚樹隨風搖曳和一望無際深邃寬廣太平洋的美景盡收眼底，只要連上網路，用手機或者任何螢幕裝置，就能夠隨時隨地以4K超高畫質及270度環景角度，讓民眾可以輕鬆欣賞杉原灣的美好景致，還能即時捕捉東海岸曙光。

台東打造智慧觀光城市，讓世界各地的遊客只要透過行動裝置或電腦螢幕，就可享受4K的超高畫質及270度的寬廣視野，打破時間及空間的限制，沉浸在杉原灣、多良車站、池上天堂路等國際知名景點。





未來縣府也將規劃於富山護漁區、金樽漁港等地陸續架設觀光即時影像，透過4K即時影音頻道，一年365天，一日24小時不間斷提供遠距觀光服務，透過鏡頭零時差展現台東真實景致，民眾可不受距離限制，隨時隨地遠端享受絕美景緻，也可於出遊前，藉由觀光即時影像預先瞭解現地人潮、天候等資訊；更能在聊天室內與各國遊客互動，交換旅遊心得，讓世界各地的民眾無論在家或者出門都能一秒看見台東、體驗台東的美好。

台東觀光導覽網影音直播

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