　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

感受台東藍！4K觀光即時影像再加碼　杉原灣蔚藍美景正式上線

▲▼有「東海岸最美沙灘」美譽的杉原海水浴場，近日也裝設了4K即時影像，民眾可透過即時影像感受專屬台東的蔚藍。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼有「東海岸最美沙灘」美譽的杉原海水浴場，近日也裝設了4K即時影像，民眾可透過即時影像感受專屬台東的蔚藍。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

台東發展智慧觀光，分別在多良車站及池上天堂路裝設4K即時影像，時時刻刻都有雲端旅客在線上關注，受到民眾一致好評。有「東海岸最美沙灘」美譽的杉原海水浴場，近日也裝設了4K即時影像，並已在「Taitung Amazing」YouTube平台正式公開上線，讓無法到現地遊憩戲水的民眾，也能透過即時影像感受專屬台東的蔚藍。

台東縣政府表示，目前已在多良車站、池上天堂路和杉原灣3處裝設了4K觀光即時影像，民眾可以到台東觀光旅遊網的療癒幸福小棧https://tour.taitung.gov.tw/zh-tw/media/live-camera/list 感受山風與海浪，將想念的台東景致盡收眼底，感受滿滿的幸福。

第一支裝設4K高解析度AI即時影像的多良車站，獲得了廣大迴響，吸引無數思鄉民眾和喜歡台東的遊客與鐵道迷長時間觀賞互動。多良車站即時影像上線近60天，瀏覽量突破313萬觀看次數，累計觀看時數38.5萬小時。期望透過提供高品質線上遊覽體驗的創新運用，推動智慧觀光數位轉型，順應疫情後的新興旅遊型態。

▲▼有「東海岸最美沙灘」美譽的杉原海水浴場，近日也裝設了4K即時影像，民眾可透過即時影像感受專屬台東的蔚藍。（圖／台東縣政府提供，下同）

交通及觀光發展處指出，杉原海水浴場4K即時影像可以將1.5公里最美沙灘棕櫚樹隨風搖曳和一望無際深邃寬廣太平洋的美景盡收眼底，只要連上網路，用手機或者任何螢幕裝置，就能夠隨時隨地以4K超高畫質及270度環景角度，讓民眾可以輕鬆欣賞杉原灣的美好景致，還能即時捕捉東海岸曙光。

▲▼有「東海岸最美沙灘」美譽的杉原海水浴場，近日也裝設了4K即時影像，民眾可透過即時影像感受專屬台東的蔚藍。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東打造智慧觀光城市，讓世界各地的遊客只要透過行動裝置或電腦螢幕，就可享受4K的超高畫質及270度的寬廣視野，打破時間及空間的限制，沉浸在杉原灣、多良車站、池上天堂路等國際知名景點。

▲▼有「東海岸最美沙灘」美譽的杉原海水浴場，近日也裝設了4K即時影像，民眾可透過即時影像感受專屬台東的蔚藍。（圖／台東縣政府提供，下同）

未來縣府也將規劃於富山護漁區、金樽漁港等地陸續架設觀光即時影像，透過4K即時影音頻道，一年365天，一日24小時不間斷提供遠距觀光服務，透過鏡頭零時差展現台東真實景致，民眾可不受距離限制，隨時隨地遠端享受絕美景緻，也可於出遊前，藉由觀光即時影像預先瞭解現地人潮、天候等資訊；更能在聊天室內與各國遊客互動，交換旅遊心得，讓世界各地的民眾無論在家或者出門都能一秒看見台東、體驗台東的美好。

台東觀光導覽網影音直播
https://tour.taitung.gov.tw/zh-tw/media/live-camera/list
Taitung Amazing Youtube頻道https://www.youtube.com/channel/UCT4jEYvUdpdN9oUALaypGfQ
 

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

►保護膝蓋的神器在這裡！

ET快訊
「神佛級停車」台大名醫找到了！　一句話曝原因
退休警「摩鐵激戰」猝死！　妻醫院見小三才知綠
最新突破性感染「這2款」疫苗暴增！　AZ反下降
快訊／台61線嚴重車禍！　傷亡不明大回堵
快訊／「焦糖」陳嘉行證實選議員！　自爆：有勁敵出錢勸退
快訊／不只台積電！陳其邁鬆口：一堆大廠也要來
擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　男大生媽悲喊：還有天理嗎？
春節檢疫傳「10+4鬆綁為7+7」　陳時中回應了
酒駕被攔查！他竟「咬斷所長大拇指」吐警車
吃泡麵更貴了！　這2款也漲幅超過1成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

秀泰影城因疫情經濟蕭條破局　南投縣議會舊址將改建運動中心

東石高中舉辦工科技藝競賽　選手提前熟悉實際操作技能

台東鳳梨釋迦面臨上萬噸收成　農友：中央快重啟外銷通路談判

感受台東藍！4K觀光即時影像再加碼　杉原灣蔚藍美景正式上線

KTV、桌遊店顧客抽菸被抓包　屏東聯合稽查人員開罰

物價漲營養午餐菜色不減　南投縣宣布增5千萬預算每餐調至45元

台北國際旅展閉幕！花蓮形象館人氣旺開紅盤　獲頒最佳創意獎

遏止改裝車噪音　南警使出鐵腕取締至今705件

「用抱的不是用強壓的」還找鄉親連署求情　強吻1秒判6月

經國高中遭解編成住宅　萬美玲連署呼籲：為桃園留一所高中！　　

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

通訊行報案！警「急衝現場」搶救　男驚醒傻眼：只是辦個門號而已

反差萌！《魷魚》張德秀私下是「溫柔貓奴」 和阿里抱怨「拔河累炸」：吐了兩次

被爆欠債！顏清標親上火線回應 強調一生重情義「絕不落井下石」

王思佳勸女生「別把分手掛嘴邊」　傳授「講錯話」滅火技巧：先去倒茶XD

秀泰影城因疫情經濟蕭條破局　南投縣議會舊址將改建運動中心

東石高中舉辦工科技藝競賽　選手提前熟悉實際操作技能

台東鳳梨釋迦面臨上萬噸收成　農友：中央快重啟外銷通路談判

感受台東藍！4K觀光即時影像再加碼　杉原灣蔚藍美景正式上線

KTV、桌遊店顧客抽菸被抓包　屏東聯合稽查人員開罰

物價漲營養午餐菜色不減　南投縣宣布增5千萬預算每餐調至45元

台北國際旅展閉幕！花蓮形象館人氣旺開紅盤　獲頒最佳創意獎

遏止改裝車噪音　南警使出鐵腕取締至今705件

「用抱的不是用強壓的」還找鄉親連署求情　強吻1秒判6月

經國高中遭解編成住宅　萬美玲連署呼籲：為桃園留一所高中！　　

拒打疫苗醫藥費自付！受不了疫情狂爆　新加坡不再免費治新冠

山東海陽「核能供熱」示範項目啟用　成大陸首個「零碳供暖」城市

備戰春節10+4！新北防疫旅館難負荷　侯友宜拋1建議盼中央採用

1400萬房「爸出頭期款該衝嗎？」　她月薪4萬...靠1招減輕房貸神了

秀泰影城因疫情經濟蕭條破局　南投縣議會舊址將改建運動中心

馬東石沒X？繼續演「吉爾伽美什」　韓媒爆：他跟漫威還有其他合約

隊友被約基奇猛推倒地！巴特勒烙人堵休息室　懲處出爐3人都挨罰

《聲林之王3》正式選手名單曝光！金曲歌手驚喜參戰

老婆幫買鮮奶！人夫搖頭了「這一瓶不是」　網爆共鳴：也買錯過

賈伯斯親手組裝！　Macbook前身「Apple-1」電腦1110萬拍出

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

地方熱門新聞

高中遭解編成住宅　萬美玲：為桃園留一所高中

該不該撿？ 五倍券夾金紙放紅包 　專家這麼說

台積電宣布到高雄設廠　陳其邁說話了

高中同窗一別50載　台商求助台西警找人

南投縣環保局承諾　草屯垃圾山明年底前全數移除

登山客連爆2意外　大禮山1女頭臉重創視力模糊

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

強吻1秒也不行　男被控猥褻判刑6月

國道1號台南下營系統小客車追撞緩撞車

桃園大廟景福宮建醮　9日起信眾茹素5天

凌晨3點陌生阿北拚命敲門　搞錯地點啦

世界宗教博物館20周年　蔡英文祈福點燈啟動靈性生態館

鳳山青年夜市回歸！地點曝光「終於合法了」

新北紅火蟻防治全國之冠　淡水成立「滅火志工隊」

更多熱門

相關新聞

電商火力全開攻雙11　壓軸加碼整理搶先看

電商火力全開攻雙11　壓軸加碼整理搶先看

迎戰1111購物旺季，各大電商祭出一波波特殺爆品、折扣碼、免運、消費回饋等好康拚場，讓消費者在結帳時，可以明顯感受到多重優惠的價格，隨著雙11正慶即將到來，平台業者也紛紛亮出最後獨家壓軸，曝光11/11當天限定加碼活動攻略，以下就整理各家內容，消費者在血拚前可先參考，再集中火力一次買。

用五倍券把「夢幻Sony OLED旗艦」搬回家

用五倍券把「夢幻Sony OLED旗艦」搬回家

不在意別人眼光＝有自信？他3理由嘆：感受都被壓住

不在意別人眼光＝有自信？他3理由嘆：感受都被壓住

國際衝浪賽24日登場　加碼東浪嘉年華先暖身

國際衝浪賽24日登場　加碼東浪嘉年華先暖身

花蓮泡湯看「齊導樹」 　溫泉専車安通線新景點

花蓮泡湯看「齊導樹」 　溫泉専車安通線新景點

關鍵字：

感受台東藍4K觀光即時影像加碼杉原灣美景上線

讀者迴響

熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

王泉仁驚傳「3度再婚空姐懷男胎」！

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

女大生喪父畢典沒人來　教授：我當妳爸

台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」

台積電嚇到了！高雄設廠為何選楠梓　內行人揭關鍵

全台變色追初雪！冷氣團恐二段凍12°C

更多

最夯影音

更多
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面