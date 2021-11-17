全國之冠！　台東39家旅宿獲67項次國際友善認證　

▲▼台東39家旅宿業者總計通過67項次國際友善認證。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為提升旅宿業者服務品質及競爭力，台東縣政府自今年5月起首度推動「旅宿好服務，最友善認證」計畫，共進行「ISQM國際服務品質認證」、「FTH友善鐵人旅宿認證」、「KLS友善Long Stay旅宿認證」以及「ISFE高齡環境旅宿認證」4項認證，共39家旅宿業認證合格，總計通過67項次認證，居全國之冠，16日舉行授證儀式，由縣長饒慶鈴親自頒發證書。

饒慶鈴提到，自上任以來積極推動「慢經濟」，用台東的「真、善、美」吸引越來越多人東漂，目前台東縣旅館及民宿共1485家，是全台旅宿業數量第三多的城市。近兩年因疫情衝擊，許多產業受影響，但台東縣去年旅遊人數仍突破千萬，並成長24.78%以上，成為國人島內出國首選，獲得Booking.com「全球最好客目的地」第一名、Expedia智遊網「最受台灣旅客喜愛的十大國旅城市」第一名、2020年觀光旅館平均住房率高達62.02%，位居全國第一；而今年國內疫情爆發，更率先各縣市首創「特色旅宿認證計畫」，期盼旅宿業者在防疫期間可以充電再出發，提升自我競爭力，持續做好準備，也促進旅宿業成長與多元發展。

▲國際認證機構董事長頒贈獎牌，恭喜台東縣是全台通過認證最多的縣市。

縣府表示，4月時有136家旅宿業積極報名，層層篩選並歷經7個月培訓輔導，並由法約爾國際認證機構審核委員，以CSIM神秘客服務稽核、現場環境與文件資料等三方式進行審查，最終共有39家旅宿業達到認證合格分數80分，共計取得67項認證，包括通過「ISQM國際服務品質認證」26家、「FTH友善鐵人旅宿認證」27家、「KLS親善Long Stay旅宿認證」13家、「ISFE高齡親善環境旅宿認證」1家等旅宿業者。

交觀處長余明勳說明，認證內容除了透過ISQM國際服務品質流程制度，全面提升旅宿人員服務品質，也特別針對不同的客群需求進行審視，如友善鐵人旅宿需提供自行車停放與洗車空間、專業組裝工具等環境設備服務，並配合賽事提前供應早餐與延時退房之服務；友善Long Stay旅宿則要求提供長桌、衣櫥、洗烘衣設備、廚房空間等更完善的生活機能；高齡親善環境旅宿著重針對長者視力退化與行動不便規劃視覺設計、空間動線、傢俱材質、衛浴設施、醫療設置等。

▲縣長饒慶鈴希望打造讓1萬人來1百次的友善住宿環境。

交觀處一直與旅宿業同陣線，協助旅宿業人員更優質，公司管理更有方法，經營更順利，此次委由興誠服務管理訓練機構，以其專業ISQM國際服務品質認證制度，整合友善鐵人、親善Long Stay、高齡親善環境等規範，讓旅宿業更成長，也是台灣各縣市政府首創。

法約爾國際認證機構董事長王孝慈恭喜台東縣是全台旅宿業中，通過國際服務品質認證最多的縣市，台東擁有美麗的山海景致、豐富多元的旅遊型態，和獨有的慢生活，可議說是台灣的福地，相信透過認證，未來會有更多的國內外遊客來造訪。

▲饒慶鈴頒贈證書。

台東縣旅館商業同業公會理事長高泉傑則表示，此次友善旅宿四項認證審查非常嚴謹，尤其是ISQM國際服務品質認證，更融合交通部觀光局四、五星級旅館評鑑及好客民宿評鑑，再升級優化評鑑規範，以更明確、更有方法的內容讓旅宿業者遵循，旅館業共要審查600項規範，民宿業也要審查269項規範，雖然審查項目很多很嚴謹，但業者們都表示非常值得，評審後優缺項目，輔導的興誠顧問公司，還會幫助業者分析各旅宿業經營管理可提升優化方法，縣府非常照顧旅宿業者，希望明年持續進行友善旅宿國際認證計畫，讓尚未參與的旅宿業者接續參加，遊客來台東能更舒適、玩得更開心。

認證業者名單，可至「台東縣政府官網」（http://www.taitung.gov.tw/Index.html）查詢。