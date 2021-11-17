　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國之冠！　台東39家旅宿獲67項次國際友善認證　

▲▼台東39家旅宿業者總計通過67項次國際友善認證。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東39家旅宿業者總計通過67項次國際友善認證。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為提升旅宿業者服務品質及競爭力，台東縣政府自今年5月起首度推動「旅宿好服務，最友善認證」計畫，共進行「ISQM國際服務品質認證」、「FTH友善鐵人旅宿認證」、「KLS友善Long Stay旅宿認證」以及「ISFE高齡環境旅宿認證」4項認證，共39家旅宿業認證合格，總計通過67項次認證，居全國之冠，16日舉行授證儀式，由縣長饒慶鈴親自頒發證書。

饒慶鈴提到，自上任以來積極推動「慢經濟」，用台東的「真、善、美」吸引越來越多人東漂，目前台東縣旅館及民宿共1485家，是全台旅宿業數量第三多的城市。近兩年因疫情衝擊，許多產業受影響，但台東縣去年旅遊人數仍突破千萬，並成長24.78%以上，成為國人島內出國首選，獲得Booking.com「全球最好客目的地」第一名、Expedia智遊網「最受台灣旅客喜愛的十大國旅城市」第一名、2020年觀光旅館平均住房率高達62.02%，位居全國第一；而今年國內疫情爆發，更率先各縣市首創「特色旅宿認證計畫」，期盼旅宿業者在防疫期間可以充電再出發，提升自我競爭力，持續做好準備，也促進旅宿業成長與多元發展。

▲▼台東39家旅宿業者總計通過67項次國際友善認證。（圖／台東縣政府提供，下同）

國際認證機構董事長頒贈獎牌，恭喜台東縣是全台通過認證最多的縣市。

縣府表示，4月時有136家旅宿業積極報名，層層篩選並歷經7個月培訓輔導，並由法約爾國際認證機構審核委員，以CSIM神秘客服務稽核、現場環境與文件資料等三方式進行審查，最終共有39家旅宿業達到認證合格分數80分，共計取得67項認證，包括通過「ISQM國際服務品質認證」26家、「FTH友善鐵人旅宿認證」27家、「KLS親善Long Stay旅宿認證」13家、「ISFE高齡親善環境旅宿認證」1家等旅宿業者。

交觀處長余明勳說明，認證內容除了透過ISQM國際服務品質流程制度，全面提升旅宿人員服務品質，也特別針對不同的客群需求進行審視，如友善鐵人旅宿需提供自行車停放與洗車空間、專業組裝工具等環境設備服務，並配合賽事提前供應早餐與延時退房之服務；友善Long Stay旅宿則要求提供長桌、衣櫥、洗烘衣設備、廚房空間等更完善的生活機能；高齡親善環境旅宿著重針對長者視力退化與行動不便規劃視覺設計、空間動線、傢俱材質、衛浴設施、醫療設置等。

▲▼台東39家旅宿業者總計通過67項次國際友善認證。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴希望打造讓1萬人來1百次的友善住宿環境。

交觀處一直與旅宿業同陣線，協助旅宿業人員更優質，公司管理更有方法，經營更順利，此次委由興誠服務管理訓練機構，以其專業ISQM國際服務品質認證制度，整合友善鐵人、親善Long Stay、高齡親善環境等規範，讓旅宿業更成長，也是台灣各縣市政府首創。

法約爾國際認證機構董事長王孝慈恭喜台東縣是全台旅宿業中，通過國際服務品質認證最多的縣市，台東擁有美麗的山海景致、豐富多元的旅遊型態，和獨有的慢生活，可議說是台灣的福地，相信透過認證，未來會有更多的國內外遊客來造訪。

▲▼台東39家旅宿業者總計通過67項次國際友善認證。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲饒慶鈴頒贈證書。

台東縣旅館商業同業公會理事長高泉傑則表示，此次友善旅宿四項認證審查非常嚴謹，尤其是ISQM國際服務品質認證，更融合交通部觀光局四、五星級旅館評鑑及好客民宿評鑑，再升級優化評鑑規範，以更明確、更有方法的內容讓旅宿業者遵循，旅館業共要審查600項規範，民宿業也要審查269項規範，雖然審查項目很多很嚴謹，但業者們都表示非常值得，評審後優缺項目，輔導的興誠顧問公司，還會幫助業者分析各旅宿業經營管理可提升優化方法，縣府非常照顧旅宿業者，希望明年持續進行友善旅宿國際認證計畫，讓尚未參與的旅宿業者接續參加，遊客來台東能更舒適、玩得更開心。

認證業者名單，可至「台東縣政府官網」（http://www.taitung.gov.tw/Index.html）查詢。

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
張家瑋脫衣偽裸體！　撩人姿勢太犯規
酒駕撞噴20歲騎士　慘遭對向休旅車輾斃
信義區餐廳砍人畫面曝！　店員躲櫃台仍被狂斬
計程車撞噴路人　警到場見傷者身分驚了
快訊／SOGO忠孝館停電！　民眾受困電梯
北富銀美魔女偷吃已婚小鮮肉　正宮反賠小三300萬
日本知名景點消失！　12月走入歷史
World Gym女打過2劑AZ確診　接觸者PCR出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

富岡漁港施工單位「廢棄物埋沙灘」　台東環保局：暫埋放限期移除

街道犬貓遺體善終處理　雲林縣府尊重生命1999今正式推動試辦

天天吃麻油、藥膳類補過頭？　移民署邀醫師教新住民養生觀念

台東縣環保局今頒獎　表揚110年柴油車績優車隊

屏東南州迎王「趙」千歲代天巡狩　6天祈福遶境活動起跑

里港警結合社區巡守隊「護農專案」　全力守護農民心血

童軍木章基本訓練落幕　培育台東縣童軍教育服務員新血

全國之冠！　台東39家旅宿獲67項次國際友善認證　

縣民公園成屏東最夯景點　警騎自行車貼心巡邏守護安全

舊台8禪光寺至新長春橋路段施工　11／18至12／6交通機動管制

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

富岡漁港施工單位「廢棄物埋沙灘」　台東環保局：暫埋放限期移除

街道犬貓遺體善終處理　雲林縣府尊重生命1999今正式推動試辦

天天吃麻油、藥膳類補過頭？　移民署邀醫師教新住民養生觀念

台東縣環保局今頒獎　表揚110年柴油車績優車隊

屏東南州迎王「趙」千歲代天巡狩　6天祈福遶境活動起跑

里港警結合社區巡守隊「護農專案」　全力守護農民心血

童軍木章基本訓練落幕　培育台東縣童軍教育服務員新血

全國之冠！　台東39家旅宿獲67項次國際友善認證　

縣民公園成屏東最夯景點　警騎自行車貼心巡邏守護安全

舊台8禪光寺至新長春橋路段施工　11／18至12／6交通機動管制

連2貶！新台幣收盤貶值 2.5分　收在27.815元

誆賭球賽比數「不中」可贏錢　3個月吸金1.4億警逮11人

爆乳女模「不做家事只做愛」　未婚夫面前震動抖奶！用身體換輕鬆

世界級鮪魚集散地！日本絕美海岸之旅　泡湯、品茶眺望神聖富士山

大學分科測驗級距修改爭議不止　教長曝這時間討論更改比較適切

謝淑薇4度參賽年終賽都進決賽　恐龍頭套球迷加油讓她笑像姐妹

匯台幣44.9萬可賺港幣400萬！她秒衝銀行不信被詐　媽媽現身了

台積電工程師嘆「45歲退休」難！　網曝「做到1件事」有機會

黃忠義看富邦教練風暴　職棒30幾年常會碰到這種事

管中閔非特例！潘文忠透露：政大校長郭明政也不續任

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

地方熱門新聞

高雄5區明天停水15小時！影響20.1萬戶

打人是台中日常？中市議員狂轟警

天池山莊委外爭議　林管處：是為終結亂象

台中11月出驚爆槍擊！議員轟市警局沒資料

停在家門口電動自行車被偷　警調火速逮人

骨董商回家驚見家被偷光　鄰居竟是賊

4K觀光即時影像　富山、金樽無敵海景今上線

滷味遭控坑人　老闆：只有4個月賺錢

18歲男跑山亡　沿路至少有5車在路邊

平鎮交通更便捷　台鐵平鎮臨時站工程開工

新北街頭暴力頻傳　金山警分局長親率隊臨檢掃蕩

萬金石馬拉松21日登場　交通管制措施出爐

環警聯手出擊揪出傾倒廢棄物司機

首屆飛鼠市集嘉年華　20日中興新村登場

更多熱門

相關新聞

陳吉仲提3次「全世界」要找回初衷！

陳吉仲提3次「全世界」要找回初衷！

農委會今（17日）召開「好釋農遊行銷方案暨加工成品發表會」，宣布鳳梨釋迦內、外銷和加工「三支箭」啟動，要替農民衝出1.3萬公噸目標。農委會主委陳吉仲致詞提到3次全世界，認為只要找回初衷，全世界就會買台灣優質農產品，且全世界也沒有像台灣一樣的團結。

富岡港打通任督二脈　濱海景觀大道通車

富岡港打通任督二脈　濱海景觀大道通車

台南市議會在南紡國際旅展設攤

台南市議會在南紡國際旅展設攤

深耕國際醫療　花蓮慈院獲國際醫療典範獎

深耕國際醫療　花蓮慈院獲國際醫療典範獎

國際旅展花蓮形象館開紅盤　獲頒最佳創意獎

國際旅展花蓮形象館開紅盤　獲頒最佳創意獎

關鍵字：

好消息旅宿國際友善認證授證證書

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

快訊／徐若瑄大量出血緊急入院

《魷魚遊戲》慘輸！Netflix「冠軍韓劇出爐」

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

連千毅出庭求饒「真實月收入曝光」臉超腫

連千毅出庭哭窮　自曝經濟小康要養2小孩

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

棍棒哥遭辣椒騎士逆襲後更慘　警開罰秒噴26400元

World Gym南京店突暫停營業　羅一鈞：應跟社區確診個案有關

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面