百歲人瑞反鎖屋內求救　助教警神腳飛踼破「鎖」救人

▲屏東警分局民和派出所警員崔方謀、涂家哲救百歲人瑞 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市百歲人瑞將自己反鎖在屋內，站在陽台窗戶與窗架中間呼救，員警獲報趕往救援，在其家人也沒有備用鑰匙下，身為警察助教的崔方謀用腳一踹喇叭鎖鎖頭，踹開大門，讓她脫困。

屏東警分局民和派出所日前接獲報案，指屏東市華山街有一名百歲人瑞在陽台上大聲呼喊求救，警員崔方謀、涂家哲獲報趕往現場，卻發現房門遭反鎖，家屬身上又無備用鑰匙，但屋門內持續傳來人瑞害怕、無助的呼叫聲，警方與家屬試了幾回，仍然無法將喇叭鎖順利解鎖。

經家屬同意後決定破門救人入，由於崔員是屏東警分局助教，身手俐落，在面對緊急時刻能於短時間內做出最精準、最有效率的判斷，於是往喇叭鎖鎖頭一踹，大門為之敞開，員警快步向前，將人瑞奶奶抱下窗台。

據了解，奶奶年紀上百，動作較為緩慢，記憶力不太好，這次將自己反鎖於家中，因情緒緊張而在陽台上向外呼救，家屬對警察細心及耐心的服務態度，不斷向兩名員警表達謝意。

屏東警分局呼籲，家中如有年長者，請多關心其生活起居，如發生不慎反鎖之情形，除撥打110報案電話外，平時亦可蒐集鎖匠電話，以備不時之需。