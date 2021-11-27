熱戀情侶太嗨猛舔！下秒「啵」她耳膜被吸破　慘變傳導性耳聾

▲情侶恩愛舉動要注意別用力「過猛」。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸浙江一名24歲的男子日前送給女友期盼已久的禮物，對方甜吻答謝，他也反親回去，接著猛吸女友耳朵，結果「啵」一聲，女友鼓膜破了，緊急到醫院治療。

據《杭州網》報導，24歲的小趙和23歲的小汪是一對熱戀中的情侶，兩人像連體嬰一樣，希望24小時都黏在一起。22日當天，小趙送了小汪一件她心儀已久的禮物，小汪非常開心，兩人情到深處開始激吻。小趙接著猛吸女友耳朵，結果小汪突然覺得耳膜「啵」一聲，隨即就聽不清楚了。

▲檢查結果。（圖／西湖之聲）

兩人立刻到醫院就診，醫生檢查後，發現小汪左側鼓膜有一個破口，還有血跡殘留在鼓膜上，檢查結果顯示，左耳聽力呈中度傳導性耳聾。

醫生建議小汪先觀察一個月，用抗生素預防感染，期間避免上呼吸道感染、耳道進水、用力擤鼻涕，如果1個月甚至更長時間穿孔處仍不能癒合，需要施行耳內鏡下行鼓膜修補術。

小汪鼓膜穿孔後，因反覆上呼吸道感染，穿孔處未能痊癒，最後接受了耳內鏡下鼓膜修補術，術後愈合良好，聽力恢復。

為什麼親一下就「耳聾」了？報導指出，這跟男友吸「太猛」有關，眾所周知，外界大氣壓力驟然變化容易將鼓膜震破，而像坐飛機、潛水、用力擤鼻涕時，也都有可能使得中耳氣壓急劇變化而引發穿孔，小趙這次親吻引發「悲劇」的原理也類似。

醫師提醒，人的鼓膜其實很薄，薄處只有0.1mm，任何外力作用，都有可能傷害到我們的鼓膜；輕輕的一個吻其實不足以傷害耳膜，但是一頓操作猛如虎，耳膜受傷的幾率就大大增加，像小汪的案例雖較少見，但還是有可能會發生鼓膜穿孔，進而出現一系列症狀，如耳痛、出血、耳悶感、聽力下降，這時需要及時就醫。