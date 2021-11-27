離譜下士醉癱超商前睡大覺！20同袍送舊敗軍紀　十軍團將嚴懲

▲陸軍下士醉倒在超商一整夜竟無人聞問，軍方表示不符事實。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區竹仔坑營區的1名何姓陸軍下士，24日晚間和20多名同袍為了歡送2人調職，在營區外喝酒，不料結束後，何姓下士不勝酒力，醉倒在營區對面超商旁的地上，直到隔天凌晨才被營區內人員攙扶回去，十軍團少將發言人詹國義澄清，下士只是暫時坐在地上休息，同袍是進入超商買完東西後就扶回營區，身邊一直有人陪著，至於懲處部份，會依情節輕重，最重記過處分。

據了解，何姓下士年約25歲，服役已5年多，目前在竹子坑陸軍234旅服役，24日晚間與同袍約20人，在營區外一家快炒店喝酒，直到晚間10點多結束。

不料何姓下士返回營區途中，不勝酒力，竟醉倒超商外地上睡覺，由於下士還穿著印有陸軍軍徽的運動服，非常醒目，也令路過的民眾痛批軍紀敗壞。

陸軍第十軍團指揮部表示，所轄何姓士官日前休假期間，與同袍營外餐敘，因疲醉癱坐路邊休息，遭民眾拍照。單位獲報後，即針對相關違失，依情節輕重，核予適處。

第十軍團強調，端正軍風、嚴肅軍紀素為單位重點要求。官兵因行為不當，造成社會觀感不佳，將持恆宣導、加強官兵軍法紀教育及營外動態掌握，確維軍譽。