酒品太差！爛醉翁挑釁「狂踹椅背」　小黃運將怒了當街丟包

▲彰化酒醉翁大鬧，遭計程車運將丟包。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化一名高齡73歲的老翁日前酒後搭乘計程車準備投宿旅館，不料途中老翁因酒醉情緒失控，不斷吵鬧、猛踢椅背，當場遭到計程車運將丟包；警方獲報到場後立即將老翁帶往警局，但他仍不斷吼叫，當場被依社維法裁處，直到2個小時後老翁酒醒，方知自己失態，後由友人帶離。

警方調查，老翁3日到彰化訪友，席間老翁喝了不少酒，深夜散場後由友人協助攔下計程車，準備前往某旅館投宿。不料老翁酒品差，上車後因酒醉情緒失控，不斷在後座大吵大鬧，頻頻出言挑釁司機，更不斷出腳狂踹椅背，司機數度警告未果，憤而將老翁丟包下車，隨後開車揚長離去；老翁下車後情緒激動，還一度拍打車門想追上前理論，但因喝得太醉，重心不穩跌倒撞破一旁店家招牌，民眾發現後立即報警。

▲老翁一度拍打車門想理論，但卻因爛醉而跌倒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方到場實施酒測，發現老翁酒測值突破1mg/L，根本已爛醉如泥，無法回覆警方問題，隨後現場員警只好將他帶回派出所休息；不料老翁又在所內大吵大鬧長達2小時，警方當場依社維法裁罰，老翁酒醒後才知自己失態，頻頻道歉。事後警方也尋獲該名計程車司機，雙方均不提告，後續老翁酒醒，已由友人帶離派出所。

▼老翁被帶回派出所後仍然不斷大鬧，最後遭警方依社維法裁罰。（圖／記者唐詠絮翻攝）