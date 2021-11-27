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南韓單日確診再飆4千例！9軍人遭「突破感染」　市場掀大規模感染

▲▼南韓新冠疫情升溫，首都圈超過1300名患者等待病床。（圖／達志影像）

▲南韓新冠疫情升溫，首都圈超過1300名患者等待病床。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從政府於11月初起宣布正式實施「與病毒共存」（With Corona）、分階段恢復日常生活後，疫情正以飛快的速度急遽升溫，單日新增病例數、重症患者數、單日死亡患者數直線攀升，導致首都圈病床使用率逼近9成，而首爾鷺梁津水產市場（全國確診者339人、首爾占333人）、幼稚園、療養院傳出大規模群聚感染，就連軍隊也有9人遭「突破性感染」。

根據《韓聯社》，繼24日通報4116例，是疫情以來首度突破4千例，也創下疫情以來的新高，而截至27日0時為止，南韓今（27）日上午9時30分又通報4068起新增病例，其中境內感染為4045例、境外移入為23例，重症患者則為634人，連續5天以來更新最高紀錄，另外還新增52例死亡，也是疫情以來新高。目前南韓共累計43萬6968例確診、3492例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增3285例，占全國新增感染人數比率為81.2%（首爾為1888例、京畿道為1109例、仁川為288例）；釜山新增105例；慶尚北道新增96例；江原道新增93例；慶尚南道新增87例；忠清南道新增78例；大邱新增76例；全羅北道新增50例；忠清北道新增39例；大田新增38例；全羅南道新增36例；光州新增35例等。

▲▼首爾燈籠節於11月26至12月5日在清溪川展開，市民戴上口罩前往遊憩。（圖／路透社）

▲▼首爾燈籠節於11月26至12月5日在清溪川展開，市民戴上口罩前往遊憩。（圖／路透社）

▲▼首爾燈籠節於11月26至12月5日在清溪川展開，市民戴上口罩前往遊憩。（圖／路透社）

除了政府宣布分階恢復日常生活造成疫情升溫，南韓防疫當局分析，此次南韓疫情升溫的原因恐怕還與「新冠疫苗」有關！因為從今年2月起第一波接種新冠疫苗的高齡族群，在施打完第2劑4、5個月以後疫苗防護效力開始下降，導致許多未接種第3劑「加強針」的高齡族群與免疫系統較弱的高風險族群染疫比率大增。

南韓國防部27日更透露，軍隊內新增9名確診者，而這9人皆已完成2劑疫苗施打超過2周，屬於突破性感染。

而根據南韓政府最新數據統計，目前南韓國內已有4247萬5901人接種第1劑疫苗，占全國總人口比率82.7%；而4085萬2206人則以完成2劑疫苗接種，完整接種覆蓋率為79.6%；另外還有276萬2420人接種第3劑。

►南韓新冠疫情告急！「突破感染」重症創新高　1310人苦等不到病床

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