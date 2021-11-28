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打臉中國！南非迅速公開Omicron病毒資訊　美國讚揚：世界榜樣

▲▼南非,Omicron。（圖／路透）

▲南非在發現Omicron變種病毒後，立即向WHO通報，並公開疫情資訊。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

南非9日錄得新冠變異株Omicron後，於26日向世界衛生組織（WHO）通報病例，並立即與全球分享資訊，讓各國能及時應對。美國27日對南非的高度配合表示讚揚，還稱之為「世界的榜樣」。法新社指出，與被國際視為是新冠起源，卻在疫情爆發初期涉嫌隱匿的中國相比，南非的行為幾乎像是打了中國一記耳光。

據法新社報導，美國國務院發布聲明指出，國務卿布林肯（Antony Blinken）27日與南非國際關係與合作部長潘道爾（Naledi Pandor）討論了新冠疫苗合作等話題，布林肯還特別讚揚南非科學家迅速辨識出Omicron，以及南非政府分享資訊的透明度，「這應該成為世界的榜樣」。

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯讚揚南非對疫情的公開透明，並將其稱為「世界的榜樣」。（圖／路透）

2019年12月，新冠病毒首次在中國武漢被發現，並迅速擴散到世界各地，至今造成近520萬人死亡。今年8月，美國情報單位發布報告，聲稱由於中國不願意配合疫源調查，導致美國遲遲無法查出病毒起源的確切答案，更無法得知究竟病毒是從實驗室外洩，抑或是由動物傳染給人類。

美國川普（Donald Trump）和拜登（Joe Biden）2任總統，一再對中國不願公開新冠起源一事做出批評，並指責中國政府「等了太久」才分享疫情相關的關鍵資訊，導致各國無法及時阻止病毒傳播。拜登曾經強調，「世界需要答案，在我們得到答案前，我不會善罷甘休」、「負責任的國家是不會推卸責任的」。

法新社指出，新冠疫情的爆發是當今美中關係緊張的眾多原因之一，這2個世界最大經濟體的其他衝突還包括了貿易、人權、台灣等相當棘手的問題。

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