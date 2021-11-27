桃警強化超商安全維護機制　宣導自衛防暴與一鍵報案

▲桃園警方對超商宣導自衛防暴對策。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警分局鑒於近期發生數起超商店員遭不理性客人攻擊事件，引發社會大眾極度關注，除召集各超商業者舉辦座談會，針對超商店員面對暴力案件時擬定對策外，分局長李建民更於26日晚率隊至各超商宣導防暴對策並實測一鍵報案措施，及巡視員警與巡守隊聯合巡簽、路檢站設置等勤務執行情況，藉由警民合作打擊犯罪。

▲▼警方實測一鍵報案連通轄區派出所及110報案專線。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局擬定｢超商自衛防暴對策｣，強化超商安全維護機制：一、將取締酒駕勤務結合超商ATM巡守，選定易生事端區域布置取締酒駕路檢站，加強周邊區域可疑人車盤檢，並由巡邏員警及守望相助隊建構綿密的巡邏網絡，提升見警率，預防案件之發生。二、製作｢設定快捷鍵報案｣懶人包，並指派專人至各超商宣導店員設定快捷鍵連通轄區派出所及110報案專線，爭取關鍵時間，同時推廣警政署｢110視訊APP報案系統｣，使店員瞭解使用方式，透過網路科技，使警方同步接收訊息立即反應處理，建構安全保護網。

▲並演練超商和警方連手打擊滋事分子。（圖／桃園警分局提供）

三、建立超商安全聯繫群組，透過Line群組將轄區所有超商從業人員、各所正副所長、偵查人員納入聯繫網，遇有疑慮狀況，員警將第一時間趕到現場處理。四、結合治安風水師及金融機構安全檢測模式，由業者建立安全通道及避險空間(如倉庫、辦公室等設置牢固防盜門)，透過日常演練，讓店員熟悉避險方向，不幸遇到攻擊可迅速脫離或運用避險空間之蜂鳴器、通訊器材等向外求援，同時向警方報案。五、加強員工教育訓練，增進人員危機處理能力，面對不理性人士應以自身安全為最高考量，避免觸怒對方甚至與其爭執，有疑慮應立即報案求助，並藉機閃避脫離對方危害。

李建民於昨晚帶隊至各超商宣導防暴對策相關措施，並巡視員警與巡守隊聯合巡簽、路檢站設置等勤務執行情況，他表示，秉持不增加基層同仁負擔及服勤時數的原則，將警察執勤量能充分發揮，一種勤務多種功能，期望營造良善的治安交通環境及友善安全的工作場域，警方對於任何暴力案件絕不容忍、絕不寬貸。