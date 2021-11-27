大媽吃火鍋「帶料自加」！店家火大嗆公布監視器：臉皮多厚才這樣

▲火鍋業者不滿顧客自帶食材。（圖／翻攝自Facebook）



記者崔子柔／綜合報導

一名火鍋店業者表示，一位大媽到他店裡用餐時，自己帶了一堆食材去煮，又急著把所有料下鍋，導致湯溢出弄髒整張桌子，還濺到電磁爐上，「要臉皮多厚才能做這麼低級的事情？」

「拜託誰家的長輩管一下好嗎？」，原PO昨（26）日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，有一位阿姨鍋裡的湯水溢到整張桌子上，他上前查看發現，鍋裡有一堆他們沒賣的食材，「其中一塊上面寫著很明顯的『石二鍋』3個字」。

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原PO提到，他們店內價位較高，客人就算點得少他們也不會有什麼差別待遇，但如果「每位客人都這樣搞，我們店還要不要做生意？」，目前他正在考慮要不要公開監視器畫面，「你們的所做所為我都替你們幾個長輩，感到害羞丟臉了...」

▲業者發文抱怨。（圖／翻攝自Facebook）



文章吸引超過5千人按讚，網友也紛紛留言表示，「這到底誰家的長輩趕快帶回去不要再放出來了」、「曾經看到火鍋店上寫禁帶外食，現在終於懂了」、「好險她剛剛不是去吃喜酒，不然連燉雞也給你加下去」、「以前去吃薑母鴨的時候，也看到隔壁桌的媽媽從她的包包拿出高麗菜來煮」、「要是自己帶的食材在攜帶過程中受到污染，食用後拉肚子或食物中毒是不是又倒楣到店家」。

也有同業分享，「多年前曾經在某麻辣鍋店工作，我親眼目睹2人只點鍋底，沒點其他菜，然後從包包掏出一包科學麵來煮，扯爆了」、「我也遇過，湯整個溢出來，我邊擦邊跟她說請她不要放那麼滿，湯溢出來很危險，因為下面是電磁爐，還有整排電線會短路，她還回我沒關係」。