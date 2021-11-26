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澳門400億大亨洗米華涉中國內地開賭場　溫州檢方下令拘捕

▲▼澳門400億大亨洗米華。（圖／CFP）

▲澳門大亨洗米華，身價高達400億，不料因涉嫌賭場罪等，恐遭中國公安逮捕。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

澳門賭場大亨周焯華（洗米華）身價400億，不料現在因涉嫌在中國境內開賭場，可能遭中國公安以賭場罪等罪名逮捕，目前溫州市人民檢察院已依法批准逮捕。溫州市公安也敦促周盡快投案自首，以爭取從寬處理。

溫州公安局指出，周焯華設籍澳門，2007年以來在澳門等地賭場承包賭廳，又於2016年在菲律賓等地開設網絡賭博平台，除了發展境內人員為股東級代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支援等方式、手段，安排中國民眾赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博活動。

公安局指出，周焯華在中國境內成立資產管理公司，為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付；利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務，逐步形成以周焯華為首，張寧寧等人為骨幹，人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

公安局統計，截至去年7月為止，該跨境賭博犯罪集團共發展199名股東級代理，集團多拿1萬2千多人，有8萬多名中國境內的賭客會員，涉案金額龐大，因此依照《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等規定，溫州市人民檢察院已提起公訴，並批准逮捕，「公安機關在此敦促其盡快投案自首，爭取寬大處理」。

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