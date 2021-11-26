　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度神童預言又成真！「變種病毒Nu」嚇倒全球股市　台股跌破月線

▲▼印度神童阿南德的預言成真。（圖／翻攝自YouTube@Conscience）

▲印度神童阿南德再次成真。（圖／翻攝自YouTube@Conscience）

記者趙蔡州／綜合報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）先前預言，新冠疫情12月可能再次大規模擴散，疫苗接種率高的國家也要當心疫情反撲，並點出全球即將面臨，包含經濟動盪在內的7大難關。港媒26日指出，由於新冠變異株Nu（學名為B.1.1.529），導致全球股市出現震盪，認為阿南德的預言將再次成真。

根據港媒《東網》報導，阿南德出道至今，已多次預言中全球局勢及經濟發展，早前也預言世界要提防7大難關，包含新冠疫情再度擴散、能源危機、極端天氣、經濟動盪、電力短缺、供應鏈混亂及飢荒等，美國昨天才剛度過感恩節，不料隔日「黑色星期五」就發生股市動盪，商品期貨冧市（崩盤）。

報導指出，本次觸發市場恐慌的原因，被認為是新型新冠變異株Nu（學名為B.1.1.529）造成。台股26日下跌284點（1.61%）摜破月線，日股也大幅下跌750點、港股下跌659點，美國道瓊期指也急殺800點，歐股開盤後主要指數也重挫3%左右。

▲▼美股崩跌，台股跟著跳水。受美股拖累影響，台股13號一開盤即崩跌七百多點，一舉摜破萬點關卡，盤面個股無一倖免。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股26日下跌284點（1.61%）摜破月線，日股也大幅下跌逾750點、港股下跌659點。（圖／記者湯興漢攝）

新冠變異株Nu也讓好不容易見到曙光的空運市場將再度蒙塵，台股華航（2610）、長榮航（2618）26日股價應聲摜壓至跌停。低迷已久的防疫概念股則漲勢凌厲，包含檢測醫材廠亞諾法（4133）、熱映（3373）攻漲停，雃博（4106）也拉出逾半根停板。

阿南德YouTube頻道至今已超過107萬人訂閱，儘管有許多人認為他的預言十分準確，但他其實也有預言失準的時候，例如他曾說2020年會發生第3次世界大戰、2021年2月會出現經濟崩盤，但都沒有發生。

針對阿南德近年多次預言，專研在西洋占星學的星座專家唐綺陽日前曾公開發表，對於印度神童的看法，她認為阿南德「非常危言聳聽」，更進一步呼籲大家「不要相信阿南德的說法」，不要隨意聽信網路上的謠言。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 

►冬日「除濕小幫手」特價了！

ET快訊
辣妹直播手槍塞陰道！下秒「體內自轟」下體噴血
印度神童預言又成真！「變種病毒Nu」嚇倒全球股市
低胸妹按摩！「呵護你鼓脹的身體」下秒伸向大腿內側　結局反轉
女星走紅毯「胸器快掉出來」　震撼畫面曝光
18歲嫩妹大完便「往樓下丟」！一樓住戶崩潰：採光罩都是屎
這5星座明年「工作運衰到哭」！命理師：業績狂跌、粗心犯錯
林靜儀反嗆記者　國民黨：「女版陳柏惟」鄉親難認同

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

10萬年前「猛獁象牙」被發現了！　良好保存在加州寒冷高壓深海

印度神童預言又成真！「變種病毒Nu」嚇倒全球股市　台股跌破月線

新魔王Nu恐再掀新疫情！不到25天就佔逾80%病例　感染趨勢圖曝光

新魔王株B.1.1.529突襲！擴散4地全球近百例　各國因應措施一次看

新魔王毒株再入侵1國！以色列出現首例確診　全球4地淪陷

逼閨蜜賣淫2145次！她陰道被塞異物洗冷水澡暴斃　一審重判25年

法國被英首相一封信惹怒　宣布取消高層會談

菲律賓12月1日開放旅客入境　157國名單「台灣未入列」

WHO證實B.1.1.159全球確診近百例　歐盟擬禁飛非洲南部6國

彭帥最新電郵曝光　男性友人：她表示「不存在性侵問題」

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

開車等紅燈…BTS防彈少年團突現身表演！　女主持人被V爆擊：我不會洗車了XD

台中一蘭拉麵開幕狂粉排60小時　他花3萬↑買第3位「得到限量碗」

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

10萬年前「猛獁象牙」被發現了！　良好保存在加州寒冷高壓深海

印度神童預言又成真！「變種病毒Nu」嚇倒全球股市　台股跌破月線

新魔王Nu恐再掀新疫情！不到25天就佔逾80%病例　感染趨勢圖曝光

新魔王株B.1.1.529突襲！擴散4地全球近百例　各國因應措施一次看

新魔王毒株再入侵1國！以色列出現首例確診　全球4地淪陷

逼閨蜜賣淫2145次！她陰道被塞異物洗冷水澡暴斃　一審重判25年

法國被英首相一封信惹怒　宣布取消高層會談

菲律賓12月1日開放旅客入境　157國名單「台灣未入列」

WHO證實B.1.1.159全球確診近百例　歐盟擬禁飛非洲南部6國

彭帥最新電郵曝光　男性友人：她表示「不存在性侵問題」

青龍獎／尹汝貞現身「全場起立鼓掌」！害羞制止：你們不坐下嗎

繳完頭期款掏空積蓄！30歲女「住毛胚屋」嘆：終於有房了

影／掌握二低一高看均線 跟著年輕達人股海翻身

青龍獎／李光洙ㄧ開口「全是笑哏」　好友趙寅成、宋仲基台下笑歪

周湯豪 大方認對女友「有控制慾」　撂話：沒愛才不想理妳

被指與港股異常下單案有關　三竹資訊喊冤「公司系統正常」

黃偉晉突爆：吳汶芳有6歲兒子了！　台上直接公布小孩名字

瑪丹娜露點床照被下架！　「反秀美臀」怒嗆IG：女人屁股就不色嗎

10萬年前「猛獁象牙」被發現了！　良好保存在加州寒冷高壓深海

收到蔡依林的蛋糕　洪秀柱狂讚：紮實而甜蜜的滋味！

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

新毒株B.1.1.529暴增50例↑　4大QA一次看

新魔王毒株再入侵1國！以色列出現首例確診　全球4地淪陷

老翁脫褲「猛啪」！母山羊遭性侵慘死陰部腫

正妹賣蛋捲「裡面都沒穿」　炸豪乳誘惑

英國打AZ逃過疫情反撲　免疫武器曝光

逼賣淫2145次！閨蜜陰道塞異物　一審判25年

新魔王Nu威力強過Delta！南非病例狂升10倍

新冠變種入侵亞洲！突變點「大量到難以置信」

他5年「躺著賺」200萬！超狂「終極摸魚法」曝

新變異「Nu」入侵香港！WHO急召會議

新魔王Nu恐再掀新疫情　感染趨勢圖曝光

狼醫稱「下體是魔笛」！拐騙百女無套治癌

辣妹直播手槍塞陰道！下秒體內自轟狂噴血

更多熱門

相關新聞

印度神童預言成真　12月後5件事要小心

印度神童預言成真　12月後5件事要小心

印度神童阿南德（Abhigya Anand）接連預言成真，17日曾表示，明年4月前可能出現豪雨造成的洪水爆發，不久後印度南東部果真連日豪雨，造成數十人喪命。他指出，血月的影響可能持續數月，各國都須多加小心房市震盪、地緣政治動盪，經濟、家畜問題及洪水災情。

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

印度神童「4大預言成真」一次看　還有四災難

印度神童「4大預言成真」一次看　還有四災難

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

關鍵字：

印度神童阿南德變種病毒Nu

讀者迴響

熱門新聞

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

新變種Nu魔王來了！前台大醫示警「這隻可能玩真的」

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

鄧佳華送餐了！豪曝一日薪資「買286萬阿法」

行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

惹不起「天生易怒」星座Top 3

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

JKF女郎賈曈曈落網畫面曝！　低胸露深溝狼狽遭逮

台中巡佐撞車「陰莖3度燙傷無法行房」 怒提國賠52萬結果曝

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

更多

最夯影音

更多
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因
已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面