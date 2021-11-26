獎勵誠實納稅！東森得易購、新零售獲頒「績優營業人」

▲東森得易購及東森新零售分別獲財政部北區國稅局表揚「110年度開立電子發票績優營業人」及「統一發票績優營業人」，北區國税局長王綉忠（正中）親赴東森購物頒獎表揚，由東森得易購總經理彭鴻珷（右4）及東森新零售百貨總經理紀坤傑（右3）代表受獎。

圖、文／東森購物提供

東森得易購及東森新零售分別獲財政部北區國稅局表揚「110年度開立電子發票績優營業人」及「統一發票績優營業人」，局長王綉忠24日特別至東森購物致贈「財政部績優營業人獎盃」，以獎勵及感謝營業人誠實開立統一發票，由東森得易購總經理彭鴻珷及東森新零售總經理紀坤傑代表領獎，局長王綉忠也藉此呼籲營業人誠實開立統一發票及配合推動電子發票，建立e化納稅環境，期使產業再升級、國家建設更美好。

王綉忠指出，今年新北市中、永和地區獲奬的9家績優營業人，占營業人總家數39,817家的比率僅萬分之2.3，能脫穎而出，相當不容易，獲獎者除了須誠實開立統一發票或電子發票並依法納稅外，還須最近2年沒有短、漏開發票，也無違章或欠稅記錄，同時也沒有違反環保、勞工及食品安全衛生等相關法律情形，在今年疫情嚴峻的時刻，各家績優營業人可說是政府的最佳後盾。

▲東森得易購獲財政部北區國稅局表揚「110年度開立電子發票績優營業人」，局長王綉忠特別至東森購物致贈「財政部績優營業人獎盃」，由東森得易購總經理彭鴻珷代表領獎。

總經理彭鴻珷表示，為了響應減碳綠化，東森購物自2007年開始推廣電子發票，目前開立電子發票比例已達到98%，同時會幫忙消費者對獎，併主動發出中獎通知，讓消費者不怕弄丟發票，也省去自行對獎麻煩。此外東森購物也發起「捐發票，做公益」，東森購物有900萬會員，現在平均一年有超過1,200萬筆交易的發票，其中有70%的人願意把發票捐出來，由東森慈善基金會執行「愛的早餐」照顧偏鄉孩童，15年來已有超過3萬名小朋友享用過愛的早餐。

▲東森新零售榮獲財政部北區國稅局表揚「110年度開立統一發票績優營業人」，局長王綉忠特別至東森購物致贈「財政部績優營業人獎盃」，由東森新零售總經理紀坤傑代表領獎。

總經理紀坤傑表示，遵守政府規定，誠實開立統一發票，提升國家稅收，是企業應盡的社會責任，東森集團今年在疫情期間，仍積極捐贈做公益。東森集團未來也將朝向永續經營發展，並爲國家創造更多稅收。

國稅局也進一步說明，得獎績優營業人3年內將享有專櫃受理營業稅申報、專人協助解決或指導有關稅務法令及實務問題、由稽徵機關主動提供新頒賦稅釋令、法規修正及各項稅務訊息、如期辦理營利事業所得稅結算申報並繳清稅款者予以書面審核，及免列入營利事業所得稅及營業稅選案查核等多項獎勵措施。