快訊／跨年夜能不受限狂歡了？　指揮中心再曝「鬆綁進度」

▲指揮中心表示，跨年活動鬆綁還在規劃中。（圖／麗寶提供）



記者許展溢／台北報導

台灣疫情趨緩，不少人關心下個月的跨年大型活動還能不能正常舉行，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前提到，今年狀況不會比去年緊，「會比較鬆」，指揮中心今（26日）再透露，相關規劃討論中。

台灣已連續多日沒有新確診案例，只是目前仍維持二級警戒措施，陳時中日前在記者會上強調，基本上「今年管制會比較鬆」，不會比去年緊，除了維持本土疫情穩定，現在又多一層疫苗保護，屆時跨年也相對會達到較好的標準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心原本今下午要公布鬆綁方案，不過，指揮官陳時中被問此事說，「相關規劃討論中。」有專家建議，跨年活動可設置「定點式」的飲食區，陳時中仍重申，這些現在都在討論中。媒體追問是否取消實聯制或看小黃卡入場？陳時中直言，「小黃卡這比較不在我們現在的討論範圍內。」

去年跨年前夕台灣驗出首例英國變異株（Alpha），許多縣市將跨年活動改為線上轉播，台北市依然實體舉辦，但將進場人數下修為4萬人。

今年下半年疫情趨緩後，指揮中心已取消集會活動人數上限、營業及公共場域人流控管與總量管制，而藝文、體育、國家公園、風景區、觀光遊樂業也不需室外人數降載，另開放多處場所「免罩活動」，隨著威脅力強過Delta的新變異株「Nu」入侵香港，鄰近的台灣跨年管制是否仍如願鬆綁，也為民眾關心。