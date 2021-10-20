星途慘毀！網點名「這2韓星」最衝擊　一致認證：史詩級別的扯

▲金宣虎從暖男變渣男，形象慘毀。（圖／翻攝自金宣虎IG）

記者周亭瑋／綜合報導

南韓大勢演員金宣虎遭前女友爆料騙婚、逼墮胎，暖男人設崩毀，不僅3部電影切割換角，也被迫下車固定出演的綜藝《兩天一夜》。對此，就有網友好奇，哪些韓星的負面消息最讓人衝擊，掀起熱論，其中這2位被一致認為是「經典代表」！

隨著金宣虎醜聞曝光，一名女網友在Dcard發起討論，「哪些韓星的負面消息，讓你印象最深刻？」首先，讓她最震驚的是曾紅極一時、待過天團，也演過多部經典之作的朴有天。

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2016年，朴有天涉嫌廁所性侵案，雖然最後洗白判無罪，但反咬誣告敗訴，名聲也一去不復返；沒想到，他後來又與前未婚妻吸毒被逮，2019年獲緩刑。

▲這些年來，朴有天負面消息連環爆。（圖／翻攝自朴有天IG）

不僅如此，曾喊要退出演藝圈的朴有天，2020年復出撈錢，在疫情肆虐之際，還飛泰國辦見面會，接著與前經紀公司爆出合約糾紛，後來又被爆邀粉絲3P，甚至有對話截圖證明。

原po感嘆，「當初因為《屋塔房王世子》超級喜歡他，認為他形象很好、演技也不錯，負面消息剛爆發時期，記得蠻多人都在幫他說話，但陸陸續續越爆越多，連死忠粉都失望放棄，現在對他的印象就只剩下...廁所。」

另一個則是南韓天團BIGBANG前成員勝利，涉嫌性交易、安排性交易、性暴力、洗錢、掏空公司資產、食品違反法、慣性賭博、違反國際交易法、教唆打人等9項罪名，雖然他只認了非法賭博，不過最後遭判3年有期徒刑；而他淫亂的私生活，也被公諸於世，讓許多粉絲徹底心寒。

▲勝利被判刑3年。（圖／視覺中國CFP）

女網友坦言，「買過很多張BIGBANG的專輯，去過兩場演唱會，至今心情仍複雜，原來我曾喜歡過的明星私底下是這樣啊！只希望大家都做善良的人吧！」

對此，網友們一致認同，紛紛回應「你講的這兩位是經典代表啊！這兩位粉絲還愛得下去，我真心佩服」、「BIGBANG的都很震驚，一開始以為沒到犯法被關的程度，以前讀書的時候很愛聽他們的歌」、「這兩位真的都很扯，尤其是勝利，明明很聰明卻用在錯的地方，真的令人不齒」、「勝利、鄭俊英、朴有天，他們做的那些事真的是想到都覺得噁心，都給我在牢裡好好反省」、「這兩位真的是史詩級別的扯，在我心裡目前沒有人能超過他們兩個」、「我覺得是勝利，背後故事很驚悚，之前有YouTuber在講他那間夜店的事件，看完起雞皮疙瘩」、「曾經是VIP，我覺得是勝利，偶像犯罪天花板吧」。