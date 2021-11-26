1天6碗豬肝湯萊劑會超標？　王時齊酸趙少康：你天天吃給我看！

▲趙少康「一天喝6碗豬肝湯，萊劑殘留劑量就超標」言論引戰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

反萊豬、三接遷離（珍愛藻礁）、重啟核四、公投綁大選等4大公投案將在12月18日投票，近期資深媒體人趙少康「一天喝6碗豬肝湯，萊劑殘留劑量就會超標」言論引發熱議，對此，企業家「486先生」陳延昶在網路節目「關鍵時齊」大嘆說，「誰會天天喝啦！」主持人王時齊更對趙落下狠話，「一天吃六碗豬肝湯，趙少康你先示範，你先吃，你先吃給我看！」趙少康身為國民黨知識藍，帶頭誤導民眾不是一個好的示範。

網路節目「關鍵時齊」邀請陳延昶、民進黨立委鄭運鵬、台北市議員簡舒培當首集來賓，陳延昶說，「趙爺爺可能是比較玩笑話說法，但誰會天天喝6碗啦！」他表示，在台灣以前最好吃的是梅花豬，現在還有一個更好吃的是自然豬，養殖方式不太同，汁很多沒有太多腥味，肝或是豬雜烹飪都可以很清爽，不用花太多調味料。

陳延昶並指，為何美豬讓台灣人不能接受，原因是美國比較人道屠宰時不會放血，腥味各方面比較濃郁一點，品種不同美國豬肉確實口感差台灣非常多，「以過去專業角度立場去想，怎麼可能會去用它呢？」

簡舒培則說，公投應該是讓大家理性去討論問題，不該用一些錯誤似是而非議題混淆視聽，讓人民覺得這一件事情很恐怖，這不是一個理性的討論方式；自己選區有一家很有名的豬肝湯，用的是溫體豬肝，不會常常吃是因為大家要顧身體，怕膽固醇過高，再加上營養師建議1周喝1碗，所以若真的有婆婆要求媳婦1天喝6碗，那實在不是疼惜媳婦的表現。

針對三接遷離議題，蔡英文25日在桃園市長鄭文燦等人陪同下，前往視察觀新藻礁，並於堤防上聽取桃園市海工處處長林立昌簡報，接著前往中油第三接收站工程現場，聽取經濟部次長曾文生簡報，鄭運鵬表示，公投日期即將逼近，相信總統會安排許多形式讓大家來關心公共政策。

王時齊詢問，有環保人士指出如果蓋了三接，排水孔會煮海鮮湯？她解釋排出來的水是熱，所以會把魚煮熟。鄭運鵬認為這是疑慮過多，他表示，台灣對這種發電廢水有疑慮是在他小學時期，核一、二廠的秘雕魚，當時因為排出去的水和海水的溫度差太多，相差5度左右，造成魚畸形。到後來核電廠熱水排放，繞好幾圈排放到大海，溫度也是一樣也沒有這問題。

另外，簡舒培指出，台灣中油公司永安液化天然氣廠將冷排水資源再利用當成「鑽石水」，提供漁民養殖出龍膽石斑魚等高經濟價值魚類，不僅為當地養殖業者節省養殖成本，冷排水更提高龍膽石斑魚的存活率。「這是非常成功的案例，因為這樣的溫度可以維持到二十二度左右，有利於養殖。」