1天喝6碗豬肝湯萊劑超標？　陳吉仲狠批趙少康「在幻想」

▲台灣豬肝歷年供應情形。（圖／翻攝陳吉仲臉書）



記者許展溢／台北報導

中廣董事長趙少康提到「1天喝6碗豬肝湯，萊劑殘留劑量就會超標」，農委會主委陳吉仲今（23日）在臉書發文怒批，這是幻想，根本不是事實，更貼出一張圖表強調，「國內豬肝市場幾乎全部都是台灣豬肝」，並直指趙少康的說法嚴重背離真實。

陳吉仲說，有人私下跟他說，台灣豬肝老一點的都沒人要吃了，誰要吃進口的冷凍豬肝，更不用說幫媳婦坐月子的婆婆，呵護產後身體一定選用最好最嫩的國產新鮮豬肝，要把國內豬肝市場的狀況一次給大家說明白。

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陳吉仲說明，台灣平均一年屠宰800多萬頭豬，每頭豬都有一副內臟，國產豬肝一年的產量大約1萬3千噸左右，其中只有一半被國人所消費，換句話說，國產豬肝的供應量，大約是消費者需求量的2倍。由於自己產的豬肝都吃不完了，再加上國人的飲食習慣，因此進口的冷凍豬肝長期沒有市場需求。

陳吉仲接著表示，從2003年到2021年10月，將近19年的期間，總共只進口了1,349噸冷凍豬肝，其中1,252噸來自加拿大，我國光是1年的產量就是19年總進口量的10倍，美國冷凍豬肝只有在2003年、2004年、2010年分別進口48噸、25噸、8噸，此後就再也沒有進口紀錄，我國最近一年的進口是2019年從加拿大進口6噸，去年和今年完全沒有進口。

陳吉仲最後指出，從以上資料可以得知，目前國內市場上的豬肝，幾乎100%都是台灣豬的肝，「6碗豬肝湯萊劑就超標」的說法，只能說是幻想，根本不是事實，認為公投是對國家重大政策的決策，政治人物應該有責任提供正確的資訊，而不是用虛構的情節來製造國民的恐慌。

