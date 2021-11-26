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天氣驟冷日夜溫差10度　中國附醫心血管急診人數暴增2倍

別以為心肌梗塞都發生在冬天，大熱天出現這幾個症狀要注意

▲天氣驟冷日夜溫差10度，中國附醫心血管急診人數暴增2倍。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

近來天氣變化大，中部日夜溫差近10度。中國醫藥大學附設醫院統計急診轉介心血管患者從10月份的9例暴增到17例。中國附醫指出，已研發出「急性ST段上升型心肌梗塞」人工智慧診斷系統，並與台中、南投消防局合作成立「中台灣AI救心網」，搭配小型化個人心電圖機與簡易型心電圖貼片，判斷是否為急性心肌梗塞，讓病患到院前診斷時間從過去2小時縮短成30分鐘，成功與死神搶時間。

▲中國附醫與台中、南投合作成立「AI救心網」，與死神搶時間，縮短急性心肌梗塞患者到院前遠距診斷時間。（圖／記者游瓊華攝）

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▲中國附醫與台中、南投合作成立「AI救心網」，縮短急性心肌梗塞患者到院前遠距診斷時間。（圖／記者游瓊華攝）

急性心肌梗塞會造成患者極高的死亡風險，過往病患在病發後與到院前的時間將近2小時，若沒讓病患盡快接受包括緊急心導管等的適當治療，可能會造成更高的死亡率與不良預後。

中醫大總院長周德陽表示，為了將此系統實際應用到醫院外場域，院方今年起與台中市政府、南投縣政府消防局合作「中台灣AI救心網」計畫，藉由簡化型的心電圖貼片，取代傳統工具，讓第一線救護員更方便使用，並且在心電圖執行完畢後，即時將AI判讀結果回傳到救護車配備的平板電腦或手機通訊軟體，讓院方能盡快判斷是否需要執行心導管手術，即時進行準備。

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