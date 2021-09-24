台中消防救護再添利器！獨輪擔架可承載220公斤　省一半人力

▲▼中國附醫贈送台中消防局一部獨輪擔架，未來在車禍、山難救護上更省人力和體力。（圖／台中消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

消防人員一旦遇上民眾車禍或是山難的緊急救護案件，以往都是使用長背板擔架，由4名救護員將傷者抬上救護車，台中市消防局東山分隊日前獲得中國附設醫院捐贈一部鈦合金可分離式籃式擔架輕型單輪式推輪系統（簡稱獨輪擔架），不但可承載220公斤重量，而且只需要2名人力，就可以輕鬆抬起傷者，救護員可節省體力，不會再氣喘吁吁，也讓傷者躺得更「舒適些」，免於顛簸之苦。

台中多山區和步道，民眾登山發生意外時有所聞，在救護車到達不了的地方，就得靠救護人員徒步利用長背板，將傷者抬上救護車，路徑若短，體力還勉強支撐，若是路途長，體力負荷不了，就得派出2倍、8人人力替換搬運，而且4人抬擔架，也會因腳程問題，讓躺在擔架上的傷者搖搖晃晃，隨時有掉落的危險。

中國附醫為了因應山區救援需求，日前捐給南投消防局獨輪擔架，1人在後面推，1人在前面引導，非常省力，台中消防局意外得知後也表達有此需求，於是中國附醫也送了一部給台中。

東山分隊長張啟原說，9月19日接獲大坑步道7號有名60歲男子跌倒需要救助，當天出動7人帶著獨輪擔架首次前往，男子頭部撕裂傷，意識清楚，包紮止血後，就利用獨輪擔架，將傷者搬運到步道口，再抬上救護車送醫，如果發生在以往，要有4人抬擔架，如今只要2人就夠，省了人力和體力，他還特地問了傷者躺的感覺如何，傷者說「還蠻舒適的」。

張啟原說，獨輪擔架不但省時省力，在顛簸山路上，可以拆掉輪子，作為長背板使用，而且材質輕，安全係數高了好幾倍，未來將是山難救援一大利器，和平和東勢山區日後可能也會增加這項設備。