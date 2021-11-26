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春節返鄉注意！2378架次離島航班「11／30開放訂票」

▲▼立榮航空,客機,航班,ATR72-600,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,國內線,離島航線,ATR-72螺旋槳客機,B-17013。（圖／記者李毓康攝）

▲春節離島航班下周開賣。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明年春節有9天假期，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供2,378架次，計228,968個座位數，並自11月30日下午6時起陸續開放訂位。

民航局表示，旅客應於統一訂位時間所訂之機位應於訂位日起(含訂位當日)3日內完成開票，旅客需特別留意，以確保權益。

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明年春節假期自111年1月29日(週六)至2月6日(週日，初六)有9天假期，民航局規劃111年1月28日(週五)起至2月8日(週二)為航空疏運期，共計12天。

民航局指出，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

在各航線運能提供方面，澎湖航線1,302架次，計111,932個座位數；金門航線860架次，計102,132個座位數；馬祖航線216架次，計14,904個座位數；三離島航線共計提供2,378架次，計228,968個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第二波加班機。

▲▼松機疫情期間離島航班,松山機場,登機,櫃臺 ,新冠肺炎, Covid19,長榮 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲春節離島航班座位有限，有需要的民眾可提前預訂。（圖／記者劉亮亨攝）

為利旅客規劃行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於11月30日(週二)、12月1日(週三)及2日(週四)下午6時到8時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票。其中網路訂票部分亦提供身心障礙者訂票服務，另民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5﹪營業稅。

民航局提醒旅客，此次春節假期，於尖峰時段111年1月28日至2月2日臺灣出發往離島方向，以及111年2月2日至2月8日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

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