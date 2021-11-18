春節前夕防疫旅館不足4萬房　交長評：有分流量應足夠

▲交通部長王國材表示，春節前夕防疫旅館量能應足夠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許維寧／台北報導

交通部今（11/18）舉行交通委員會並備質詢，國民黨籍立委洪孟楷線上質詢交通部長王國材，預計今年春節前夕將有4萬國人返台國內防疫旅館量能是否足夠。王國材則說，目前集中檢疫所共計3600間，防疫旅館房間數加上集中檢疫所房間有3萬5100間左右，若全部國人一次返台，則約莫還差5000間，但評估配合目前檢疫規定加上民眾分流，房間數應該足夠。

今立法委員洪孟楷線上質詢交通部長王國材，今年春節預估有4萬國人返台，目前防疫旅館和集中檢疫所是否還有缺口？

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王國材則回應，目前防疫旅館加上集中檢疫所約有3萬5100間房，其中檢疫所佔3600間，如果4萬名國人同時返台，預計可能缺5000間，但目前評估配合指揮中心7天於檢疫旅館後7天可返家等檢疫措施，以及宣導民眾分流返台，預計滿房的狀況應不會發生，房間數應足以因應。

再者，王國材也說，目前觀光局防疫旅館查詢平台已經上線，民眾可以檢索今年12月14日至明年1月31日各地檢疫旅館空房，新北市春節前檢疫旅館最稀缺，希望呈現出來讓民眾知道，可以作為民眾時間、空間分配上的參考。

另外，為了防範民眾改期遭防疫旅館加價或者坐地起價等狀況，觀光局之前也要求，若查到業者惡意調漲價格將取消相關補助。王國材也說，目前將漲價20%以上視為不合理漲價，將由地方政府主動查核民眾亦可檢舉，目前已有相關個案交由觀光局了解中，一旦查獲並屬實將取消補助和防疫旅館資格。