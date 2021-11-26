　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

19歲正妹PO「美腿照」有洋蔥！3次化療慘命危截肢　抗癌文逼哭網

▲▼19歲萌妹罹患骨癌。（圖／翻攝自紫牛新聞）

▲19歲萌妹罹患骨癌。（圖／翻攝自紫牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

合肥正妹夏夏11月24日迎來19歲生日，她在今年高考結束後，確診患上骨癌，雖經緊急治療，仍然失去了右腿，目前正在接受截肢手術後的化療。樂觀的夏夏從小是個「開心果」，患癌之後她在社交網站上詳細敘述自己與病魔搏鬥的經歷，還安慰網友說，「既然上了生活的賊船，何不做一個快樂的海盜呢？」

據《紫牛新聞》報導，夏夏是個「留守兒童」，因為家裡條件不是太好，父母長期在外地打工，她從國三就開始住校。其實在今年高考前，夏夏就發現自己的右腿不太對勁，痛得甚至走不動路。宿舍是5樓，教室是3樓，她只能一點一點向前挪動。

因為是美術生，高考前進行美術集訓，每天要畫到凌晨兩三點鐘，早上7點多就要起床，她說，「那段日子真是特別特別累，坐著都能睡著，但還倔強地畫。」因為腿疼，考試之前她曾經去醫院做過檢查，醫生讓她先高考，然而病情越來越重，高考的時候出事了，「考數學的時候我暈過去了，把監考老師嚇一跳，最後一瘸一拐去廁所嘔吐，再回來繼續寫考卷，太難了。」

▲▼19歲萌妹罹患骨癌。（圖／翻攝自紫牛新聞）

▲她在上課累到睡著。（圖／翻攝自紫牛新聞）

後來，夏夏被合肥的一所師範學院錄取。高考結束後，病情不能再拖，夏夏立即去了醫院。起初，醫生認為把腫瘤切除就行，於是給她動了手術，並且填了人造骨，但是病理化驗一出來，結果顯示是惡性，這家醫院沒有能力治療，讓她趕緊轉到北京積水潭醫院。

骨肉瘤是一種非常兇險的癌症，患者年齡一般在10到20歲，發病的確切原因還不太清楚，復發率也比較高。夏夏說自己的「幸運值」不高，所以得了這種病。

夏夏坐飛機到北京，剛到住處落腳，沒想到上了一個廁所，一轉身就發生了股骨骨折，直接暈了過去，「股骨骨折，大腿那裡，那麼粗的骨頭啊，因為手術把裡面挖空了。後來我詢問同患骨肉瘤的病友，他們醫生都說一旦確診，只能坐輪椅，不能走不能亂動，很容易骨折。」

午夜時分，她被救護車緊急送往積水潭醫院急診，開始了痛苦的化療。由於從小體質就比較弱，她對化療反應很強烈，掉頭髮、皮膚變黑、嘔吐……。醫生想盡辦法提升她的白細胞、紅細胞、血小板，但是她的右腿最後還是沒保住，截肢了，「因為惡性腫瘤是不能直接切的，它會亂跑，加上我的骨折面積太大，積水潭醫院的醫生說腿保不住了，只能截肢，阻止進一步擴散。」

得知要截肢，夏夏控制不住哭了兩三天，「當時我就想，為什麼會得這個病？要這麼痛苦？吐了十幾天，水都喝不下，我哭啊哭啊，晚上疼得睡不著，止疼片吃啊吃……。」做截肢手術的時候，夏夏有點慷慨就義的感覺，術後很長一段時間，殘肢還是會疼痛、麻木。

截肢手術做完以後，殘肢積液較多，她又接受了一次清創手術吸出積液。起初沒用麻醉藥，她疼得哭了出來。

▲▼19歲萌妹罹患骨癌。（圖／翻攝自紫牛新聞）

▲女孩被截肢保命。（圖／翻攝自紫牛新聞）

夏夏術後白細胞非常低，稍微感染就會高燒不斷，曾經發燒到39.7攝氏度，被單濕透了，吃了就吐，吐出來的都是苦苦的膽汁。醫院甚至下了病危通知書，好在最後挺過去了。

之後轉到康復醫院休療了一段時間，因為躺了幾個月，腿沒有力氣了，而且單腿很難保持平衡，但她努力練習站立和活動，哪怕摔跤也不怕。花季時期遭此大難，夏夏有時也會感到沮喪，不過她知道哭沒有用，對身體也不好，所以會很快調整心態。

9月份，她在知乎看到一個「得了癌症是一種怎樣的經歷」的提問，就把自己患癌的經歷發了出來，很多網友看了非常感動，到現在評論已經達到5000多條，1.7萬人按讚，很多網友每天都在關切她的情況。

11月19日，夏夏結束了截肢手術後的第三次化療，11月23日檢查結果出來，她又「掉病重」了。「掉病重」是病友們的「術語」，說的是血小板、血紅蛋白等化驗指標太低，病情有危險。

11月24日是夏夏的19歲生日，因為要強化治療，她只能在「小黑屋」裡過生日了。醫生給她買了一個生日蛋糕，讓她感到既意外又高興。戴上生日帽，她許願「身體健康，萬事如意」。

►冬日「除濕小幫手」特價了！

ET快訊
雙鐵收炸彈預告！假「調查局處長」：時速低於80公里就引爆
補習班施虐1小時畫面曝！夫婦「頭壓地、關節技」害男童夜半尖叫
桃園爸家裡抽菸引大火還先跑　害14歲女兒嗆死
新魔王Nu強過Delta！　這國家病例狂升10倍
知名跨境電商巨頭突倒閉！　供應商上門討款驚見「人去樓空」
妹子烤蛋捲「裡面都沒穿」　半球巨乳炸出聚人心
最恐怖突變！「新魔王Nu」全球擴散中　4大QA一次看
JKF女郎賈曈曈竟是「失蹤人口」　被逮親吐原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新變種病毒Nu襲港2例確診　港專家籲：禁止非洲南部人士入境

新變種魔王Nu或從「愛滋患者體內」進化出現！　香港已2人感染

19歲正妹PO「美腿照」有洋蔥！3次化療慘命危截肢　抗癌文逼哭網

深圳跨境電商巨頭墨燦倒閉　供應商上門討款驚見「人去樓空」

「真正破壞兩岸關係是民進黨」　國台辦：遠東也承認違規違法事實

阿里之後騰訊難逃　外媒：大陸9國企限制員工使用微信

孕婦懷上「8胞胎」　婆婆憂負擔大：留一兩個就好…醫曝罕見原因

2.6個台北市！北京老年人口2035年將逼近700萬人催生「銀髮經濟」

深圳無人駕駛地鐵12月開行　移除駕駛室乘客可前後體驗隧道穿梭感

女大生遭外籍教師情殺…「臉被砍爛」切割頸部慘死　學校冷處理

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

開車等紅燈…BTS防彈少年團突現身表演！　女主持人被V爆擊：我不會洗車了XD

台中一蘭拉麵開幕狂粉排60小時　他花3萬↑買第3位「得到限量碗」

新變種病毒Nu襲港2例確診　港專家籲：禁止非洲南部人士入境

新變種魔王Nu或從「愛滋患者體內」進化出現！　香港已2人感染

19歲正妹PO「美腿照」有洋蔥！3次化療慘命危截肢　抗癌文逼哭網

深圳跨境電商巨頭墨燦倒閉　供應商上門討款驚見「人去樓空」

「真正破壞兩岸關係是民進黨」　國台辦：遠東也承認違規違法事實

阿里之後騰訊難逃　外媒：大陸9國企限制員工使用微信

孕婦懷上「8胞胎」　婆婆憂負擔大：留一兩個就好…醫曝罕見原因

2.6個台北市！北京老年人口2035年將逼近700萬人催生「銀髮經濟」

深圳無人駕駛地鐵12月開行　移除駕駛室乘客可前後體驗隧道穿梭感

女大生遭外籍教師情殺…「臉被砍爛」切割頸部慘死　學校冷處理

連千毅3點稱外送會失敗！鄧佳華不怕苦「每天都跑」：騎單車運動

新變種病毒Nu襲港2例確診　港專家籲：禁止非洲南部人士入境

花蓮首座「銀髮健身俱樂部」客製多元運動方案　65歲長者優先報名

一出門鸚鵡就黏上來　來回5次奴才崩潰「動作片結局」笑翻網友

歐陽娣娣出道陸劇爆虐待！貓咪摔落「背部著地臉僵硬」陸網嗆：抵制

雙鐵又收炸彈預告！假「調查局處長」稱：時速低於80公里就引爆

新變種魔王Nu或從「愛滋患者體內」進化出現！　香港已2人感染

北川景子拍片發現懷孕！憂心報告喜訊　導演回應逼哭她

陽岱鋼不留巨人主因　日媒透露年薪不到去年1／10

《茶金》女人好心酸！　連俞涵見閨蜜「把婚姻當賭注」：有些事沒得選擇

大陸熱門新聞

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

老闆急外出！客人DIY拉麵主動付錢

深圳跨境電商巨頭墨燦倒閉　供應商上門討款驚見「人去樓空」

太愛挖耳屎！她耳朵竟長出「大蘑菇」醫一看嚇

網美被丈夫勒死　鄰居曝驚悚細節

窄裙美腿妹赤手奪刀驚呆眾人　真實身份曝

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

黑人外教情殺21歲女大生　臉被砍爛切割頸部慘死

獼猴暴動繁殖爬30F大樓打劫　砸窗進房對峙1hr

即／中國駐立陶宛使館宣布：25日起暫停領事業務

19歲正妹PO美腿照有洋蔥！3次化療慘命危截肢

孕婦懷上8胞胎　婆婆憂負擔大：留一兩個就好

深陷大陸版百慕達！4地質員詭笑丟命死亡很突然

更多熱門

相關新聞

醫師以DC-CIK細胞治療為肝癌婦掃病根

醫師以DC-CIK細胞治療為肝癌婦掃病根

蔡姓婦人因B肝病史長期就醫追蹤，去年因擔心疫情而停止回診，未料今年2月體重驟降、腹脹且食慾體力變差，急赴中國附醫肝臟外科就診，肝臟右側竟驚現比2顆拳頭還大的腫瘤、且肺部轉移，已是第4期肝癌；經院方團隊以手術摘除腫瘤、投以免疫和標靶藥物，再加上新穎的「DC-CIK」細胞治療，目前除無復發跡象，肺部轉移也已完全消失，恢復正常生活。

女大生罹罕見癌1個月就病逝　捐眼角膜遺愛人間

女大生罹罕見癌1個月就病逝　捐眼角膜遺愛人間

害孫道存病情惡化？北監發聲明

害孫道存病情惡化？北監發聲明

不捨乳癌媽化療　另選這治療方式

不捨乳癌媽化療　另選這治療方式

女大生被醫疑懷孕　竟是卵巢癌

女大生被醫疑懷孕　竟是卵巢癌

關鍵字：

骨肉瘤夏夏癌症

讀者迴響

熱門新聞

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

惹不起「天生易怒」星座Top 3

鄧佳華送餐了！豪曝一日薪資「買286萬阿法」

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

新變種Nu魔王來了！前台大醫示警「這隻可能玩真的」

鳳梨女友「上空只剩胸貼」夜店狂嗨！

好市多黑五「第5波超殺夯品」一次看！

又有公司要給工作！鄧佳華1原因回絕

更多

最夯影音

更多
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因
已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面