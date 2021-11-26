19歲正妹PO「美腿照」有洋蔥！3次化療慘命危截肢　抗癌文逼哭網





▲19歲萌妹罹患骨癌。（圖／翻攝自紫牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

合肥正妹夏夏11月24日迎來19歲生日，她在今年高考結束後，確診患上骨癌，雖經緊急治療，仍然失去了右腿，目前正在接受截肢手術後的化療。樂觀的夏夏從小是個「開心果」，患癌之後她在社交網站上詳細敘述自己與病魔搏鬥的經歷，還安慰網友說，「既然上了生活的賊船，何不做一個快樂的海盜呢？」

據《紫牛新聞》報導，夏夏是個「留守兒童」，因為家裡條件不是太好，父母長期在外地打工，她從國三就開始住校。其實在今年高考前，夏夏就發現自己的右腿不太對勁，痛得甚至走不動路。宿舍是5樓，教室是3樓，她只能一點一點向前挪動。

因為是美術生，高考前進行美術集訓，每天要畫到凌晨兩三點鐘，早上7點多就要起床，她說，「那段日子真是特別特別累，坐著都能睡著，但還倔強地畫。」因為腿疼，考試之前她曾經去醫院做過檢查，醫生讓她先高考，然而病情越來越重，高考的時候出事了，「考數學的時候我暈過去了，把監考老師嚇一跳，最後一瘸一拐去廁所嘔吐，再回來繼續寫考卷，太難了。」

▲她在上課累到睡著。（圖／翻攝自紫牛新聞）

後來，夏夏被合肥的一所師範學院錄取。高考結束後，病情不能再拖，夏夏立即去了醫院。起初，醫生認為把腫瘤切除就行，於是給她動了手術，並且填了人造骨，但是病理化驗一出來，結果顯示是惡性，這家醫院沒有能力治療，讓她趕緊轉到北京積水潭醫院。

骨肉瘤是一種非常兇險的癌症，患者年齡一般在10到20歲，發病的確切原因還不太清楚，復發率也比較高。夏夏說自己的「幸運值」不高，所以得了這種病。

夏夏坐飛機到北京，剛到住處落腳，沒想到上了一個廁所，一轉身就發生了股骨骨折，直接暈了過去，「股骨骨折，大腿那裡，那麼粗的骨頭啊，因為手術把裡面挖空了。後來我詢問同患骨肉瘤的病友，他們醫生都說一旦確診，只能坐輪椅，不能走不能亂動，很容易骨折。」

午夜時分，她被救護車緊急送往積水潭醫院急診，開始了痛苦的化療。由於從小體質就比較弱，她對化療反應很強烈，掉頭髮、皮膚變黑、嘔吐……。醫生想盡辦法提升她的白細胞、紅細胞、血小板，但是她的右腿最後還是沒保住，截肢了，「因為惡性腫瘤是不能直接切的，它會亂跑，加上我的骨折面積太大，積水潭醫院的醫生說腿保不住了，只能截肢，阻止進一步擴散。」

得知要截肢，夏夏控制不住哭了兩三天，「當時我就想，為什麼會得這個病？要這麼痛苦？吐了十幾天，水都喝不下，我哭啊哭啊，晚上疼得睡不著，止疼片吃啊吃……。」做截肢手術的時候，夏夏有點慷慨就義的感覺，術後很長一段時間，殘肢還是會疼痛、麻木。

截肢手術做完以後，殘肢積液較多，她又接受了一次清創手術吸出積液。起初沒用麻醉藥，她疼得哭了出來。

▲女孩被截肢保命。（圖／翻攝自紫牛新聞）

夏夏術後白細胞非常低，稍微感染就會高燒不斷，曾經發燒到39.7攝氏度，被單濕透了，吃了就吐，吐出來的都是苦苦的膽汁。醫院甚至下了病危通知書，好在最後挺過去了。

之後轉到康復醫院休療了一段時間，因為躺了幾個月，腿沒有力氣了，而且單腿很難保持平衡，但她努力練習站立和活動，哪怕摔跤也不怕。花季時期遭此大難，夏夏有時也會感到沮喪，不過她知道哭沒有用，對身體也不好，所以會很快調整心態。

9月份，她在知乎看到一個「得了癌症是一種怎樣的經歷」的提問，就把自己患癌的經歷發了出來，很多網友看了非常感動，到現在評論已經達到5000多條，1.7萬人按讚，很多網友每天都在關切她的情況。

11月19日，夏夏結束了截肢手術後的第三次化療，11月23日檢查結果出來，她又「掉病重」了。「掉病重」是病友們的「術語」，說的是血小板、血紅蛋白等化驗指標太低，病情有危險。

11月24日是夏夏的19歲生日，因為要強化治療，她只能在「小黑屋」裡過生日了。醫生給她買了一個生日蛋糕，讓她感到既意外又高興。戴上生日帽，她許願「身體健康，萬事如意」。