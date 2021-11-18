21歲女大生罹罕見癌「1個月就病逝」死前一直指眼睛　原因網淚目

▲21歲清秀女生罹癌不到1個月就去世。（圖／翻攝自武漢晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢21歲女大生歐陽忻怡今年7月生日時，決定在網上簽署器官捐贈協議，家人當時笑稱她談離生死還是太早。沒想到，10月時她確診患上罕見的胸膜間皮瘤，癌細胞轉移到頭部擴散，已無法做手術，彌留之際仍拼命指住眼睛，想捐出眼角膜，10月24日22時40分，她心跳停止。

據《武漢晚報》報導，今年7月9日，武漢21歲女生歐陽忻怡趁過生日在網上簽署器官捐贈協議，家人當時覺得她太早簽署，生死離她還很遠。

忻怡生前像普通女生一樣愛拍照、吃美食和旅行，但朋友透露，她一直有捐錢幫助弱勢的習慣，大學一年級開始，她會將用剩的生活費捐到4至5個公益項目，患病前正考慮要去西部支教，並且已經在考取教師資格。

8月6日，忻怡半夜4點多異常頭痛，自己打電話叫了救護車。父親陪她一起到醫院檢查，結果被診斷腦出血需要做開顱手術。之後，她病情一度好轉，但突然又急轉直下。





▲21歲女生執意捐眼角膜遺愛。（圖／翻攝自武漢晚報）

直到10月14日，武漢中南醫院的醫生會診後，確診她患了罕見的胸膜間皮瘤，癌細胞已轉移到頭部擴散，已無法做手術。

母親淚憶，女兒病情惡化時，已知道自己不會康復，記起生日時簽的器官捐贈協議，想到癌症病人許多器官都無法捐贈，便執意一定要捐出一對眼角膜。10月24日晚，她死亡前最後時刻，全身插滿管子，仍不停指住眼睛，希望家人實現她的遺願。

忻怡去世後，武漢市紅十字會普瑞眼角膜庫徐靜醫生回憶，10月24日深夜，當他們趕到江夏區第一人民醫院腫瘤科病房，眼前的女孩五官清秀，面容安詳，就像睡著了。為了守護這份美好，工作人員沒有按常規摘取眼球，而是通過環切小心翼翼取得角膜。

目前，忻怡捐出的眼角膜，已移植予1名患角膜白斑的3歲男童及患角膜皮樣瘤的43歲女子。