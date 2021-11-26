阿姨偷帶食材倒火鍋湯流滿桌　店家見3字傻眼：當我們瞎了？

記者黃翊婷／綜合報導

一名火鍋業者26日在臉書PO文抱怨，遇到一群顧客來吃火鍋，其中一名年紀較大的阿姨急忙把食材通通丟下鍋，導致湯水溢出流滿桌，清理時意外發現一堆店裡沒賣的東西，這才知道客人是偷偷自帶食材來煮，「都不怕被人家發現耶，是當員工眼睛瞎了嗎？」

▲阿姨想省錢自帶火鍋食材，又怕被發現，乾脆全部一起丟下去煮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，客人們點完餐之後，菜才剛上齊，一名年紀較大的阿姨就把所有的菜丟下鍋，導致湯水溢出，把整張桌面弄溼就算了，還因為食材下得太滿，濺到下面正在加熱的電磁爐。

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這還不是最誇張的，原PO接著說，清理時順勢往鍋裡一看，竟然看到一堆店裡沒賣的食材，還有一塊火鍋料上清楚印著「石二鍋」3個字，當場傻眼，「難怪他們明明點的菜不多，全下也不至於溢出，原來是自帶一堆食材又很急著丟下去煮，都不怕被人家發現耶，是當員工眼睛瞎了嗎？」

原PO無奈地說，雖然店裡的火鍋價位不便宜，但客人點得少並不會受到差別待遇，怎麼有辦法厚臉皮到做出這樣的事，「我都替你們幾個長輩感到害羞丟臉了」，目前正在考慮要不要公布監視器畫面，也希望不要再遇到這樣沒水準的客人，「每位客人都這樣搞，我們店還要不要做生意啊？」

▲原PO抱怨客人偷帶食材來煮，還煮到湯水溢出來。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

其他網友看完原PO的描述，紛紛留言表示誇張，「以為網路上是演著玩的，原來是真的，帶東西去煮不累嗎？婆婆們」、「自帶食材？買鍋底外帶回去自己在家煮就好了啊」、「不懂耶，要省錢不會在家煮火鍋，幹嘛自帶食材去火鍋店偷偷煮，整個很誇張」、「這『恥度』無敵了」。

也有同樣在餐飲業工作的網友分享，「偷帶外食在餐飲業還滿常見的，我之前在燒烤店上班，客人偷帶香腸，但店裡沒賣，整間店都發現了，還有客人問我能不能點」、「多年前曾經在某麻辣鍋店工作，我親眼目睹2人只點鍋底，沒點其他菜，然後從包包掏出一包科學麵來煮，扯爆了」。