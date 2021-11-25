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女客買270元給1020元！店家心算完「按計算機」竟被笑：要讀書

▲▼找錢,付錢,50元,硬幣,銅板。（圖／資料照）

▲有些店家找零前會先按計算機確認。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

有些店家在結帳時怕找錯錢，會按計算機確認，照理來說是細心的表現，卻被訕笑是沒讀書！一位女網友表示，家裡在做生意，最近遇到女客人買了270元的東西給1020元，家裡人心算找零後怕算錯，又再按一次計算機確認。沒想到，這時女客人卻嗆「你們還要按計算機哦？」還頻頻訕笑，讓一家人超傻眼。

這位女網友在臉書《爆怨公社》發文，說家裡在做生意，最近遇到一位女客人買了270元的東西，付錢時給了1020元，應該是想湊整數拿750元找零。原PO說，「家人因為要算找多少，所以按了手機的計算機」，但其實在按計算機之前，就已經有先心算過，只是怕算錯所以才想再確認一下。

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▲▼計算機,理財,投資。（圖／Pixabay）

▲女客人訕笑，店家按計算機等於沒讀書。（示意圖／Pixabay）

沒想到，這個動作竟然引來女客人訕笑，「那位客人看到就說：『這樣你們還要按計算機哦？就是沒有讀書才會要這樣』。」聽到這句話，原PO跟家人超傻眼，但也只能笑笑的回「是因為怕算錯，所以才要按。」女客人仍繼續嘲諷「所以才要讀書。」

貼文一出，不少人隔著螢幕也超生氣，「這種客人讀多少書？居然這種素質，嚇死我了」、「做事小心點是好事啊」、「文憑、人品不能正比的」、「找她550啊！她要是說你找錯了，你就說你沒讀書XD」、「那她就是書讀太多，連基本教養都沒有，讀再多都沒用 」、「超沒禮貌……按計算機確認是保障雙方，那位客人很有事。」

也有網友緩頰，「可以回答他『為了避免有爭議，所以才會按計算機』，之前有一組客人自以為的很多書，指責我們心算錯誤，結果計算機算出來才發現他們自己算錯」、「我也會按計算機，我都說：因為我怕少找錢給你」、「我也遇過，不過就笑笑說算錯對你拍謝哪，按一下不會怎樣，可以少算不能多收啊！結束對話拜～」

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