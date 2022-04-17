手工皂闆娘嗆「台灣殺人無罪」被判刑！求法官別罰：我被他們霸凌

▲手工皂材料行老闆娘在網路上嗆「精神病在台灣殺人無罪」、「找死」等話語，被判拘役30天。（示意圖／免費圖庫pexels）



記者柯振中／綜合報導

高雄一有民眾前往三民區某間手工皂材料行，因為老闆的態度不佳，在網路上給予1星評價，沒想到老闆娘竟放話「精神病在台灣殺人無罪」、「找死」，被網友截圖提告。高雄地院審理後，依照恐嚇罪，判處陳姓老闆娘拘役30天。陳姓老闆娘提起上訴，請求法官不要開罰，也被法院駁回。

這位民眾先前在「爆料公社」指控，母親到該間手工皂材料行挑選，看見貨架上擺放的都是較大包的材料，於是開口詢問是有分裝成小袋的材料包，想買來試做看看，卻遭老闆嗆聲「不然妳不要買啊」。

民眾的媽媽遭嗆後，只能摸摸鼻子挑選大包的材料，再度詢問是否有造型工具，又被嗆「你有錢買嗎」，讓媽媽難過得流下眼淚。民眾也為此感到生氣，跑去留了一星評價，沒想到業者的態度令人不敢恭維，於是才上網爆料。

▼材料行老闆娘嗆「精神病殺人無罪」。點圖可放大。（圖／翻攝「爆料公社」）



依據評論內容，只要顧客給予一星評價，業者就會回嗆「插你娘的你這隻垃圾賤畜，你不知道精神病在台灣殺人無罪嗎，你找死」等話語，被網友截圖提告。

陳姓老闆娘辯稱，並沒有公然侮辱、恐嚇危害安全的犯行，只是跟網友髒水互噴，並沒有謾罵，也沒有恐嚇，至於「殺人無罪」等話語，是在反應社會現況。

高雄地院審理後認為，陳姓老闆娘留言「你不知道精神病在台灣殺人無罪？你找死」等文字，除了反應對司法系統的歧見、誤解以外，「殺人無罪」與「你找死」這2個詞與連續放置，可以認為有加害告訴人的生命，還不用負擔刑責的意涵，一般人看見這種話語，應該能自然聯想，發話者有威脅、恐嚇見聞者生命、身體的意欲，並達到使人心生畏懼的程度。

▼顧客到店家購買手工皂材料，卻被老闆不斷嗆聲、羞辱。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



高雄地院後續依照恐嚇罪，判處陳姓老闆娘拘役30天。陳姓老闆娘不服，提起上訴，辯稱是遭到霸凌，才會在網路回覆這種詞與，請求不要懲罰。

不過，高雄地院第二審合議庭審理後，認為一審判決的犯罪事實、理由，以及認事、用法、量刑都沒有不當，應該予以維持判決，因此駁回上訴。

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