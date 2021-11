歐洲確診狂爆「一國接一國封鎖」　AZ執行長這樣說

▲英國阿斯特捷利康藥廠的執行長認為,歐洲疫情反彈與政府一開始拒打AZ疫苗有關。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

歐洲最近的新冠疫情再起,奧地利、斯洛伐克等國相繼祭出封鎖措施,但英吉利海峽彼岸的英國似乎尚未受到嚴重影響。英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)執行長蘇博科(Pascal Soriot)23日接受BBC《今日》節目的採訪時,將英國與歐洲的疫情做比較,並暗示AZ疫苗在歐洲的使用率較低是歐洲目前病例激增的原因之一。

《衛報》和《政客》報導,蘇博科日前語出驚人地表示,歐洲的疫情之所以比英國來得嚴重,可能與歐洲國家拒打AZ疫苗有關,「我們需要更多的研究數據來證實這一點,但如果你仔細觀察英國的情況,就能發現很有趣的一點。雖然英國目前的感染人數也大幅增加,但與其他歐洲國家相比,它的住院率卻不是很高,這是因為英國在一開始就讓年長者施打AZ,但歐洲沒有這麼做」。

Boss of AstraZeneca, Pascal Soriot, says the AZ jab has been shown to stimulate T-cells, part of the immune system which defends the body against specific infections, to a higher degree in older people which has prevented hospitalisations.



Full interview: https://t.co/W0jaRQCLQY pic.twitter.com/3kjpIsrDsr