恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫！這2天探底

▲彭啟明表示，預期下周的強冷空氣會偏乾冷，輻射冷卻效應會較為明顯。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／台北報導

恐是今年入秋、入冬最強冷空氣！天氣風險公司總經理彭啟明今天（25日）提醒，下周的強冷空氣大概11月底從北方開始醞釀，接著一路往南衝，有的預測可能在下周三、下周四，會創下今年下半年的新低溫紀錄，會比今年11月影響台灣的冷空氣都還來得強。

彭啟明在臉書說，今清晨溫度再度略回溫，空曠地區低溫多在13-15度，都會區域已經到18-19度，主要是東北風顯著減弱很多；不過，今天有些中層雲系接近，雲量會稍微增多，北部、東半部高溫上不太上去，大約22-23度，中南部還有26-28度；周五、周六東北風會略增強，會略降一點，但反應幅度不是太大，都是類似東北風型的天氣。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



彭啟明表示，這周的這波冷高壓南下，目前高壓已經顯著東移，台灣附近風向轉為偏東北偏東風，明顯回溫，但東北部到東半部仍有地形短暫降雨；雖然未來兩天東北風稍增強，但變化不是太大，將持續到下周一、下周二。

彭啟明指出，要留意的是下周又有波冷高壓南下，預期下周二冷高壓前緣的鋒面雲系報到，後面乾冷空氣在下周三會顯著影響；目前有的預測，可能在下周三、下周四會創下今年下半年的新低溫紀錄，會比今年11月影響台灣的冷空氣都還來得強，當然還有5、6天後，低溫的預測變化波動幅度仍大，要留意這一波波的變化。

彭啟明說，預期下一波會偏乾冷，輻射冷卻效應會較為明顯，後續也都將會持續以1、2周一波冷高壓南下的頻率影響，統計上12月的冷高壓南下的頻率及強度，都會顯著比11月來得強，也建議您務必要開始有過冬的準備。

中央氣象局預報員官欣平接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，下周二鋒面通過，東北季風又增強，影響到下周三，這波冷空氣接近大陸冷氣團等級，北部低溫14、15度，中部15度；這波先濕後乾，下周二北部、東半部有雨，下周三剩迎風面大台北、東半部有雨。