今雨區擴大清晨13.1℃！高山有望降雪　下波恐新低溫強烈冷氣團

▲今水氣增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

今雨區擴大！中央氣象局觀測，今天（25日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖的13.1度。氣象專家賈新興持續提醒，下周二可能強烈冷氣團影響，台北氣象站下周三低溫有機會12至14度。氣象專家吳德榮和天氣風險公司總經理彭啟明也說，下波強冷空氣可能創新低溫。

氣象局預報員官欣平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今東北季風減弱，氣溫稍回升，北部高溫來到22至24度，今晚後各地低溫回到17至19度；周五東北季風增強，影響到周六，但這波冷空氣沒很強，北部高溫稍降1、2度，低溫沒太大變化。

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官欣平說，今、周五南方雲系北移，台灣附近水氣比較多，大台北、宜蘭、花蓮、台東、中部山區和南部有局部短暫雨機率，今晚到周五清晨3500公尺以上高山有下雪機率；未來一周北部、東半部天氣都不太好，皆是陰天偶降雨，而中南部則是今、周五水氣較多。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



官欣平表示，周日、下周一東北季風減弱；下周二鋒面通過，東北季風又增強，影響到下周三，這波冷空氣接近大陸冷氣團等級，北部低溫14、15度，中部15度；這波先濕後乾，下周二北部、東半部有雨，下周三剩迎風面大台北、東半部有雨。

賈新興提醒，下周二白天鋒面通過，北部、東北部轉有雨，下周二晚上強烈冷氣團影響，最低溫時間可能落在下周三，台北氣象站有機會12至14度。

彭啟明提到，下周有一波強冷空氣，會比之前還要強一點點，大概11月底從北方開始醞釀，接著一路往南衝，台灣降溫時間點落在下周三、下周四，偏乾冷，有機會到12、13度，低溫可能再破紀錄，會比之前還要冷的感覺。

吳德榮也在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，下周二鋒面快速掠過，強乾冷空氣緊接南下，北台短暫濕冷迅速轉乾冷；下周三起乾冷空氣籠罩，各地晴冷，夜間強輻射冷卻加成；下周四清晨有機率創下入冬最低溫紀錄。

吳德榮說，不過，終究是7天之後的模擬，有理論上的不確定性存在，未來會再調強或調弱？並不一定！應繼續密切觀察；至於其強度等級仍有變動，無需過早「押寶」。