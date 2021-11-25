大台北等3區迎雨！今起2日有望追雪　下波「急凍14°C」時間出爐

記者李宜秦／台北報導

今日各地雲量較多，大台北東側、東半部、恆春半島有雨，其中東北部有局部較大雨勢，西半部則偶爾飄雨。明後兩日受到東北季風增強影響，早晚溫度約17度。下周二將有鋒面及冷空氣南下，且冷空氣強度接近冷氣團，低溫將下探14度。另今明兩日高山有降雪機率。

▲今日各地雲量偏多。（圖／記者宋良義攝）

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氣象局預報員徐仲毅表示，今日受到南方雲系影響，各地雲量偏多，大台北東側、東半部、恆春半島降雨機率較高，西半部也偶爾有雨，其中東北部在今明兩日有局部較大雨勢。周六到下周一降雨範圍也集中在大台北、東半部及恆春半島。

▲下周二天氣將有劇烈變化。（圖／記者宋良義攝）

到下周一前並沒有特別強的冷空氣影響，不過明後天有一波東北季風增強，各地高溫略降，早晚低溫中部以北、宜蘭、花蓮17到19度，南部、台東19到20度，而白天高溫北部、東北部、花蓮22到24度，中南部、台東26到29度。

下周二起天氣將有劇烈變化，屆時鋒面通過，北部、東半部轉雨，且較強冷空氣南下，這波冷空氣強度逼近大陸冷氣團等級，中部以北、東北部下探14到15度，其他地區17度上下，空曠地區會更冷。周三開始乾冷空氣南下，降雨減少。

受東北季風影響，今日下午開始東北風增強，明天沿海空曠地區、外島有8到10級強陣風。另外今明兩日高山水氣較多，若溫度條件配合得當，3500公尺以上高山不排除有降雪機率。