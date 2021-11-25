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洪秀柱「躺床素顏舊照」被翻出！打趴一堆女明星　網傻：挺住了

▲▼洪秀柱「躺床素顏照」瘋傳！打趴一堆女明星　網傻：我愛柱柱姊。（圖／翻攝hongsuzu IG）

▲洪秀柱精緻的五官被稱為「最佳整型範本」。（圖／翻攝hongsuzu IG

記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓素人模特兒洪秀柱（홍수주，又譯洪秀珠）因五官精緻，在出道前就備受關注，超完美的臉蛋被網友認為贏過一堆女明星，讓她獲得「最佳整型範本」的美名。由於洪秀柱近期出席新劇《Be;twin》的發佈會，讓網友目睹真人風采，進而翻出她過去的居家素顏照，驚呼「我愛柱柱姊！」

洪秀柱進入演藝圈前一名網拍的模特兒，但依靠精緻五官及穠纖合度的身材，累積一票死忠的男女粉絲，並多次參與偶像團體的MV女主角，累積人氣後在電視劇《愛在大都會》客串，讓知名度更上一層樓，目前IG粉絲人數高達91.8萬人。

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▲▼洪秀柱「躺床素顏照」瘋傳！打趴一堆女明星　網傻：我愛柱柱姊。（圖／翻攝hongsuzu IG）

▲▼洪秀柱首次出面後，網友立刻回去翻她的素顏照。（圖／翻攝hongsuzu IG，下同）

▲▼洪秀柱「躺床素顏照」瘋傳！打趴一堆女明星　網傻：我愛柱柱姊。（圖／翻攝hongsuzu IG）

近日，洪秀柱在主由於記者會上的表現亮麗，網友立刻去翻洪秀柱7月11日的素顏貼文，大讚「皮膚太好了」、「好可愛」、「妳怎麼這麼美啊？？我要是男的就暗戀妳了」、「脖子要扭到了啦」。

消息經分享到PTT後，網友也紛紛留言，「柱柱姐好正」、「挺柱」、「好正」、「我要挺柱，我要挺柱」、「柱柱姐~已戀愛」、「我以為是那個秀柱沒想到是這個秀柱」。

▲▼洪秀柱「躺床素顏照」瘋傳！打趴一堆女明星　網傻：我愛柱柱姊。（圖／翻攝hongsuzu IG）

▲▼洪秀柱「躺床素顏照」瘋傳！打趴一堆女明星　網傻：我愛柱柱姊。（圖／翻攝hongsuzu IG）

▲▼洪秀柱「躺床素顏照」瘋傳！打趴一堆女明星　網傻：我愛柱柱姊。（圖／翻攝hongsuzu IG）

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